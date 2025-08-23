Veja roteiro com opções de café colonial nas montanhas capixabas

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08:00
Nas montanhas capixabas, são inúmeros os passeios que reúnem comida boa e belas paisagens, com cardápios para todos os tamanhos de apetite. Se você é do time dos gulosos e quer comer à vontade, servindo-se de um bufê farto com opções doces e salgadas, a dica é procurar um café colonial.
Esse tipo de refeição, de origem europeia e muito tradicional no Sul do Brasil, é um atrativo em cidades serranas do Espírito Santo, como Domingos Martins, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante. HZ selecionou cafeterias que a oferecem como opção tanto em bufê livre, a um valor fixo por pessoa, como no self-service, com delícias servidas a quilo. Confira!
Experiência em uma casa centenária
Localizada no interior de Santa Teresa, a hospedagem e espaço para eventos Deck da Mangueira lançou, há oito meses, o primeiro café colonial da Terra dos Colibris. Servido apenas sob agendamento prévio, no deque de uma casa centenária, o bufê inclui quitutes como mentira com raspas de limão siciliano e noz-moscada, cuca de uva, biscoito de nozes, bolo de fubá, cappelletti e torta de frango, além de bebidas, como café, chocolate quente e suco de morango orgânico. A anfitriã, Anadir Broseghini, é descendente de imigrantes italianos e conta que as receitas, todas produzidas no local, estão em sua família há várias gerações. O valor do café colonial é R$ 79,90 por pessoa. Endereço: Santo Antônio do Canaã, a 18 minutos do centro de Santa Teresa. Reservas e mais informações: @deckdamangueira. FOTO: Deck da Mangueira/Acervo
De frente para a Pedra do Lagarto
Com vista privilegiada para o cartão-postal mais famoso das montanhas capixabas, o Caffé Polleto fica dentro do supermercado Ronchi, em Pedra Azul, e oferece café colonial às sextas e sábados, das 8h30 às 18h. O bufê conta com mais de 30 opções doces e salgadas, a R$ 84,90 o quilo (bebidas são cobradas à parte). Um dos destaques é a clássica torta de morango da região, e o café servido na casa é especial, de marca própria. Endereço: BR-262, Km 89, próximo à Rota Vale da Pedra, na vila de Pedra Azul, Domingos Martins. Mais informações: @caffepolleto. FOTO: Dellossi Marketing
Bufê com mais de 70 opções
Coxinha sem massa, torta de frutas vermelhas, rocambole de pistache, pão caseiro, bolo de Ninho com morango, apfelstrudel (doce folhado alemão com maçã e uva-passa) e brownie estão entre os mais de 70 itens do café colonial na Chocolates Mayer. O bufê é oferecido todos os dias na modalidade self-service (R$ 89 o quilo), nas unidades de Marechal Floriano e Domingos Martins. Horários: de segunda a quinta, das 8h às 18h, e de sexta a domingo, até as 19h. Endereços: Marechal Floriano - BR-262, Km 48. Domingos Martins - Rua de Lazer, Centro. Mais informações: @chocolatesmayer. FOTO: Mayer/Acervo
Comilança na Terra da Polenta
A pizza de polenta (foto) é o carro-chefe do café colonial da Altoé da Montanha, uma das cafeterias mais tradicionais de Venda Nova do Imigrante. O bufê fica disponível de terça a domingo, das 9h às 19h, em duas modalidades: self-service por R$ 89,90 o quilo, com bebidas cobradas à parte, e consumo livre a R$ 89 por pessoa, com comida à vontade e bebidas já inclusas. Socol, queijo com ervas, isca de tilápia, polenta frita, torresmo, lasanha e quiche estão entre as opções. Endereço: Av. Prefeito Nicolau Falqueto, s/n, Bananeiras. Mais informações: @cafealtoedamontanha. FOTO: Guilherme Ferrari/Arquivo AG
