Veja roteiro com opções de café colonial nas montanhas capixabas

Seleção do HZ reúne cafeterias de Domingos Martins, Santa Teresa e Venda Nova onde há bufês para comer doces e salgados à vontade

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08:00

Nas montanhas capixabas, são inúmeros os passeios que reúnem comida boa e belas paisagens, com cardápios para todos os tamanhos de apetite. Se você é do time dos gulosos e quer comer à vontade, servindo-se de um bufê farto com opções doces e salgadas, a dica é procurar um café colonial.

Esse tipo de refeição, de origem europeia e muito tradicional no Sul do Brasil, é um atrativo em cidades serranas do Espírito Santo, como Domingos Martins, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante. HZ selecionou cafeterias que a oferecem como opção tanto em bufê livre, a um valor fixo por pessoa, como no self-service, com delícias servidas a quilo. Confira!

4 dicas de café colonial nas montanhas do ES:

1 Experiência em uma casa centenária Localizada no interior de Santa Teresa, a hospedagem e espaço para eventos Deck da Mangueira lançou, há oito meses, o primeiro café colonial da Terra dos Colibris. Servido apenas sob agendamento prévio, no deque de uma casa centenária, o bufê inclui quitutes como mentira com raspas de limão siciliano e noz-moscada, cuca de uva, biscoito de nozes, bolo de fubá, cappelletti e torta de frango, além de bebidas, como café, chocolate quente e suco de morango orgânico. A anfitriã, Anadir Broseghini, é descendente de imigrantes italianos e conta que as receitas, todas produzidas no local, estão em sua família há várias gerações. O valor do café colonial é R$ 79,90 por pessoa. Endereço: Santo Antônio do Canaã, a 18 minutos do centro de Santa Teresa. Reservas e mais informações: @deckdamangueira. FOTO: Deck da Mangueira/Acervo

2 De frente para a Pedra do Lagarto Com vista privilegiada para o cartão-postal mais famoso das montanhas capixabas, o Caffé Polleto fica dentro do supermercado Ronchi, em Pedra Azul, e oferece café colonial às sextas e sábados, das 8h30 às 18h. O bufê conta com mais de 30 opções doces e salgadas, a R$ 84,90 o quilo (bebidas são cobradas à parte). Um dos destaques é a clássica torta de morango da região, e o café servido na casa é especial, de marca própria. Endereço: BR-262, Km 89, próximo à Rota Vale da Pedra, na vila de Pedra Azul, Domingos Martins. Mais informações: @caffepolleto. FOTO: Dellossi Marketing

3 Bufê com mais de 70 opções Coxinha sem massa, torta de frutas vermelhas, rocambole de pistache, pão caseiro, bolo de Ninho com morango, apfelstrudel (doce folhado alemão com maçã e uva-passa) e brownie estão entre os mais de 70 itens do café colonial na Chocolates Mayer . O bufê é oferecido todos os dias na modalidade self-service (R$ 89 o quilo), nas unidades de Marechal Floriano e Domingos Martins. Horários: de segunda a quinta, das 8h às 18h, e de sexta a domingo, até as 19h. Endereços: Marechal Floriano - BR-262, Km 48. Domingos Martins - Rua de Lazer, Centro. Mais informações: @chocolatesmayer. FOTO: Mayer/Acervo



4 Comilança na Terra da Polenta A pizza de polenta (foto) é o carro-chefe do café colonial da Altoé da Montanha, uma das cafeterias mais tradicionais de Venda Nova do Imigrante. O bufê fica disponível de terça a domingo, das 9h às 19h, em duas modalidades: self-service por R$ 89,90 o quilo, com bebidas cobradas à parte, e consumo livre a R$ 89 por pessoa, com comida à vontade e bebidas já inclusas. Socol, queijo com ervas, isca de tilápia, polenta frita, torresmo, lasanha e quiche estão entre as opções. Endereço: Av. Prefeito Nicolau Falqueto, s/n, Bananeiras. Mais informações: @cafealtoedamontanha. FOTO: Guilherme Ferrari/Arquivo AG

