Festival gratuito em Santa Teresa terá Zé Geraldo, Biquini e Leoni

Zé Geraldo e Biquini agitam o Festival Primavera Teresense Crédito: Bruno Santos/ Zimel Press /Folha Press
A primavera chegou mais cedo na “Doce Terra dos Colibris”. Santa Teresa será palco da maior edição do Festival de Música Primavera Teresense, entre os dias 22 e 24 de agosto e 5 a 7 de setembro. O evento une música, gastronomia, flores e cultura em uma celebração para toda a família. E o melhor: com entrada gratuita.
Neste ano, o concurso de compositores bateu recorde de inscrições. As semifinais acontecem neste final de semana (22 a 24), na Rua do Lazer, e a grande final será nos dias 05 e 06 de setembro, no Parque de Exposições, onde os finalistas concorrerão a uma premiação de R$ 6 mil.
A disputa vai premiar quatro categorias: o 1º lugar, com o Troféu Beija-flor e R$ 2.500, o 2º lugar, com o Troféu Orquídea e R$ 2 mil, e o 3º lugar, com o Troféu Quaresmeira e R$ 1.500. Além disso, o público poderá escolher seu favorito pelo voto popular, que levará o Troféu Ipê Amarelo e R$ 1 mil, junto de um voucher de R$ 800 da Backstage Instrumentos Musicais.
Jorman da Penha e River Trio são atrações do Primavera Teresense Crédito: Higor Ferraço
Shows nacionais e capixabas
O festival não se resume ao concurso. Nos dias das finais, o palco do Parque de Exposições recebe nomes consagrados da música brasileira, como Zé Geraldo, Biquini, Leoni, André Frateschi convida Dado Villa-Lobos e Dani Moraes, que apresenta um especial em homenagem a Rita Lee.
O público também vai poder prestigiar grandes artistas capixabas, entre eles Red Rock Band, Carro Velho, Big Bat Blues Band, os DJs Rastafloyd e Jorman da Penha, além do River Trio.
Big Bat Blues Band - Festival Primavera 2024 Crédito: IPB
Gastronomia, vinhos e flores
De 5 a 7 de setembro, a Praça da Cultura se transforma em um jardim com a ExpoFlores, reunindo uma grande diversidade de espécies, aulas-show de arte floral e o charme das montanhas capixabas. A programação conta ainda com uma praça de alimentação que mistura sabores típicos da região, vinhos, doces e cervejas artesanais.
A experiência é pensada para toda a família: haverá espaço kids, visitas ao Museu Mello Leitão, além de feiras de artesanato e a exposição da produção de flores dos agricultores locais.
Confira a programação completa
22 a 24 de agosto
Sexta (22)
18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025
18h30 – Filipe Benedito, composição “Medo” (Santa Maria de Jetibá)