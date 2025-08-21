Editorias do Site
Festival gratuito em Santa Teresa terá Zé Geraldo, Biquini e Leoni

Festival Primavera Teresense reúne música autoral, gastronomia e flores em dois fins de semana com entrada gratuita

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:00

Zé Geraldo e Biquini agitam o Festival Primavera Teresense
Zé Geraldo e Biquini agitam o Festival Primavera Teresense Crédito: Bruno Santos/ Zimel Press /Folha Press

A primavera chegou mais cedo na “Doce Terra dos Colibris”. Santa Teresa será palco da maior edição do Festival de Música Primavera Teresense, entre os dias 22 e 24 de agosto e 5 a 7 de setembro. O evento une música, gastronomia, flores e cultura em uma celebração para toda a família. E o melhor: com entrada gratuita.

Neste ano, o concurso de compositores bateu recorde de inscrições. As semifinais acontecem neste final de semana (22 a 24), na Rua do Lazer, e a grande final será nos dias 05 e 06 de setembro, no Parque de Exposições, onde os finalistas concorrerão a uma premiação de R$ 6 mil.

A disputa vai premiar quatro categorias: o 1º lugar, com o Troféu Beija-flor e R$ 2.500, o 2º lugar, com o Troféu Orquídea e R$ 2 mil, e o 3º lugar, com o Troféu Quaresmeira e R$ 1.500. Além disso, o público poderá escolher seu favorito pelo voto popular, que levará o Troféu Ipê Amarelo e R$ 1 mil, junto de um voucher de R$ 800 da Backstage Instrumentos Musicais.

Jorman da Penha e River Trio são atrações do Primavera Teresense
Jorman da Penha e River Trio são atrações do Primavera Teresense Crédito: Higor Ferraço

Shows nacionais e capixabas

O festival não se resume ao concurso. Nos dias das finais, o palco do Parque de Exposições recebe nomes consagrados da música brasileira, como Zé Geraldo, Biquini, Leoni, André Frateschi convida Dado Villa-Lobos e Dani Moraes, que apresenta um especial em homenagem a Rita Lee.

O público também vai poder prestigiar grandes artistas capixabas, entre eles Red Rock Band, Carro Velho, Big Bat Blues Band, os DJs Rastafloyd e Jorman da Penha, além do River Trio.

Big Bat Blues Band - Festival Primavera 2024
Big Bat Blues Band - Festival Primavera 2024 Crédito: IPB

Gastronomia, vinhos e flores

De 5 a 7 de setembro, a Praça da Cultura se transforma em um jardim com a ExpoFlores, reunindo uma grande diversidade de espécies, aulas-show de arte floral e o charme das montanhas capixabas. A programação conta ainda com uma praça de alimentação que mistura sabores típicos da região, vinhos, doces e cervejas artesanais.

A experiência é pensada para toda a família: haverá espaço kids, visitas ao Museu Mello Leitão, além de feiras de artesanato e a exposição da produção de flores dos agricultores locais.

Confira a programação completa

  • 22 a 24 de agosto

  • Sexta (22)
  • 18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025
  • 18h30 – Filipe Benedito, composição “Medo” (Santa Maria de Jetibá)
  • 19h – Flavio Novelli, composição “Só Quero Você” (Santa Teresa)
  • 19h30 – Ana Pedrini, composição “No Escuro” (Baixo Guandu)
  • 20h – Resultado do primeiro finalista
  • 21h – Show com Red Rock Band (Pop Rock)
  • 22h30 – Encerramento 

  • Sábado à tarde (Rock Na Praça) (23)
  • 13h30 – Show com Jorman da Penha e River Trio (Rock)
  • 15h – Show com Carro Velho (Pop Rock)
  • Sábado à noite – 23/08
  • 17h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025
  • 17h30 – Carol Nascimento, composição “Marcas de Amor” (Muqui)
  • 18h – Lais Stone, composição “Mania” (Fundão)
  • 18h30 – Victor Nabrasi, composição “Mas Quem Diria” (Cachoeiro de Itapemirim) 
  • 19h – Resultado do segundo finalista
  • 20h – Show com Big Bat Blues Band (Blues)
  • 22h – Encerramento 

  • Domingo (24)
  • 11h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025
  • 12h – Manfredo, composição “Amor, Esperança, Fé & Afeto” (Vila Velha)
  • 12h30 – Kell do Cavaco, composição “Samba na Varanda” (Serra)
  • 13h – Vitu, composição “Mais Um Dia” (Vitória) 
  • 13h30 – Resultado do terceiro finalista
  • 14h – Show com DJ Rastafloyd
  • 16h – Encerramento

  • 5 e 6 de setembro

  • Sexta (5)
  • 18h – Abertura do Festival de Música Primavera Teresense 2025 e Praça de Alimentação 
  • 18h10 – DJ Zappie (Kombi Elza Machine)
  • 19h – 1º Finalista
  • 19h30 – 2º Finalista
  • 20h – 3º Finalista
  • 20h40 – Premiação do Festival 
  • 21h – Show com Zé Geraldo
  • 23h – Show com Biquini

  • Sábado (6)
  • 18h – Abertura do Festival de Música Primavera Teresense 2025 e Praça de Alimentação
  • 19h – Show com Dani Moraes (Especial Rita Lee)
  • 21h – Show com Leoni
  • 23h – Show André Frateschi convida Dado Villa-Lobos
  • 01h – DJ Zappie (Kombi Elza Machine)

  • Programação Festival Primavera Teresense 2025 
  • Praça Da Cultura – (5 a 7)  
  • Expo Flores e atrações culturais 

  • Sexta (5)
  • 15h – Abertura da Expo Flores
  • 17h30 – Show com Anfrisio (Variadas)

  • Sábado (6)
  • 12h – Abertura da Expo Flores
  • 12h10 – Show com Elisa Alves (Samba)
  • 17h30 – Show com Renato Sabaini (MPB)

  • Domingo (7)
  • 11h – Abertura da Expo Flores
  • 12h – Show com Will Black (Soul Music)

