Festival gratuito em Santa Teresa terá Zé Geraldo, Biquini e Leoni

Festival Primavera Teresense reúne música autoral, gastronomia e flores em dois fins de semana com entrada gratuita

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:00

Zé Geraldo e Biquini agitam o Festival Primavera Teresense Crédito: Bruno Santos/ Zimel Press /Folha Press

A primavera chegou mais cedo na “Doce Terra dos Colibris”. Santa Teresa será palco da maior edição do Festival de Música Primavera Teresense, entre os dias 22 e 24 de agosto e 5 a 7 de setembro. O evento une música, gastronomia, flores e cultura em uma celebração para toda a família. E o melhor: com entrada gratuita.

Neste ano, o concurso de compositores bateu recorde de inscrições. As semifinais acontecem neste final de semana (22 a 24), na Rua do Lazer, e a grande final será nos dias 05 e 06 de setembro, no Parque de Exposições, onde os finalistas concorrerão a uma premiação de R$ 6 mil.

A disputa vai premiar quatro categorias: o 1º lugar, com o Troféu Beija-flor e R$ 2.500, o 2º lugar, com o Troféu Orquídea e R$ 2 mil, e o 3º lugar, com o Troféu Quaresmeira e R$ 1.500. Além disso, o público poderá escolher seu favorito pelo voto popular, que levará o Troféu Ipê Amarelo e R$ 1 mil, junto de um voucher de R$ 800 da Backstage Instrumentos Musicais.

Jorman da Penha e River Trio são atrações do Primavera Teresense Crédito: Higor Ferraço

Shows nacionais e capixabas

O festival não se resume ao concurso. Nos dias das finais, o palco do Parque de Exposições recebe nomes consagrados da música brasileira, como Zé Geraldo, Biquini, Leoni, André Frateschi convida Dado Villa-Lobos e Dani Moraes, que apresenta um especial em homenagem a Rita Lee.

O público também vai poder prestigiar grandes artistas capixabas, entre eles Red Rock Band, Carro Velho, Big Bat Blues Band, os DJs Rastafloyd e Jorman da Penha, além do River Trio.

Big Bat Blues Band - Festival Primavera 2024 Crédito: IPB

Gastronomia, vinhos e flores

De 5 a 7 de setembro, a Praça da Cultura se transforma em um jardim com a ExpoFlores, reunindo uma grande diversidade de espécies, aulas-show de arte floral e o charme das montanhas capixabas. A programação conta ainda com uma praça de alimentação que mistura sabores típicos da região, vinhos, doces e cervejas artesanais.

A experiência é pensada para toda a família: haverá espaço kids, visitas ao Museu Mello Leitão, além de feiras de artesanato e a exposição da produção de flores dos agricultores locais.

Confira a programação completa

22 a 24 de agosto





Sexta (22)

18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025

18h30 – Filipe Benedito, composição “Medo” (Santa Maria de Jetibá)

19h – Flavio Novelli, composição “Só Quero Você” (Santa Teresa)

19h30 – Ana Pedrini, composição “No Escuro” (Baixo Guandu)

20h – Resultado do primeiro finalista

21h – Show com Red Rock Band (Pop Rock)

22h30 – Encerramento





Sábado à tarde (Rock Na Praça) (23)

13h30 – Show com Jorman da Penha e River Trio (Rock)

15h – Show com Carro Velho (Pop Rock)

Sábado à noite – 23/08

17h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025

17h30 – Carol Nascimento, composição “Marcas de Amor” (Muqui)

18h – Lais Stone, composição “Mania” (Fundão)

18h30 – Victor Nabrasi, composição “Mas Quem Diria” (Cachoeiro de Itapemirim)

19h – Resultado do segundo finalista

20h – Show com Big Bat Blues Band (Blues)

22h – Encerramento





Domingo (24)

11h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025

12h – Manfredo, composição “Amor, Esperança, Fé & Afeto” (Vila Velha)

12h30 – Kell do Cavaco, composição “Samba na Varanda” (Serra)

13h – Vitu, composição “Mais Um Dia” (Vitória)

13h30 – Resultado do terceiro finalista

14h – Show com DJ Rastafloyd

16h – Encerramento

5 e 6 de setembro





Sexta (5)

18h – Abertura do Festival de Música Primavera Teresense 2025 e Praça de Alimentação

18h10 – DJ Zappie (Kombi Elza Machine)

19h – 1º Finalista

19h30 – 2º Finalista

20h – 3º Finalista

20h40 – Premiação do Festival

21h – Show com Zé Geraldo

23h – Show com Biquini





Sábado (6)

18h – Abertura do Festival de Música Primavera Teresense 2025 e Praça de Alimentação

19h – Show com Dani Moraes (Especial Rita Lee)

21h – Show com Leoni

23h – Show André Frateschi convida Dado Villa-Lobos

01h – DJ Zappie (Kombi Elza Machine)





Programação Festival Primavera Teresense 2025



Praça Da Cultura – (5 a 7)

Expo Flores e atrações culturais





Sexta (5)

15h – Abertura da Expo Flores

17h30 – Show com Anfrisio (Variadas)





Sábado (6)

12h – Abertura da Expo Flores

12h10 – Show com Elisa Alves (Samba)

17h30 – Show com Renato Sabaini (MPB)





Domingo (7)

11h – Abertura da Expo Flores

12h – Show com Will Black (Soul Music)

