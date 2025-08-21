Festas

Natanzinho Lima, Menos é Mais e Léo Foguete nesta quinta (21) no ES

Dia ainda conta com Passeata Raulseixista e estreia de Romeu e Julieta, ambos em Vitória

Especial Viva Colatina 104 anos Com show de André Violette, Natanzinho Lima e Glauco. Até domingo (24). Horário: a partir das 20h. Local: Área Verde de Colatina. Entrada: gratuita.

Romeu e Julieta Clássicos do rock embalam a mais famosa história de amor de todos os tempos Romeo e Julieta. Apresentado pelo Balé do Espírito Santo. Horário: 20h. Local: Ferrari Eventos. Endereço: Rua Constante Sodré, 540 - Santa Lucia, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo lebillet.

Expo Linhares Com shows de Deivid Silva, STM, Lucas Chaves, Juliano Couto, Menos é Mais, Léo Foguete e DJ Lebarch. Evento acontece até domingo (24). Horário: a partir das 18h. Local: Parque de Exposições, no bairro Interlagos. Entrada: gratuita.

Passeata Raulseixista Evento que acontece em todo o Brasil. A passeata será animada pelo bloco Maluco Beleza e haverá show da Banda Conchá. Horário: a partir das 19h. Local: saída da Casa Porto, no Centro de Vitória, e seguindo para o espaço Thelema.

Música ao vivo Rock Delas Com Banda 027. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Jazz na Curva Com Márcia e Victor. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Quinta fina Com Ferna Jazz especial Jack Johnson. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.

Darlin Doll Show de pop rock e hard core. Horário: a partir das 21h. Local: Motors Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. Entrada: gratuita.

3º edição - Série Piníssimo Projeto independente dedicado à valorização do piano e à promoção de recitais com pianistas e estudantes capixabas. Horário: 20h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo - Centro, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 17,50 pelo sympla.

Misturadinho Com Junto e Misturado, Samba DM, Samba Jr., Sem Medida e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.

Aquecimento Pega no Cavaco Com Abra Asas tocando os sucessos do Asa de Águia. Horário: a partir das 18h30. Local: Mãe Joana. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 35, pelo zigtickets.

Exposição Aves de Caetés O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Poesias Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada gratuita

Para nadar é preciso vencer o mar Exposiçãol do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Quando: até 18 de janeiro de 2026. Horário: terça a domingo, de 9h30 às 17h30. Onde: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita

Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. Até 17 de outubro. Horário: terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h. Onde: Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória. Entrada gratuita.

Diversão WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

Happy On Ice Patinação Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Unicórnio Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

Arena Space Tron Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

