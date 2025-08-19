Folia

Vital 2025 vai distribuir 3 mil ingressos gratuitos; saiba como retirar

Vital chega para uma edição histórica, em tributo aos 40 anos do axé, com 31 atrações em trios elétricos e cinco camarotes

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:59

Registros do Vital 2023 Crédito: Divulgação

O clima de carnaval vai tomar conta do Sambódromo de Vitória neste fim de semana com o Vital 2025. E antes da folia começar, o público terá uma chance especial: em parceria com a Prefeitura de Vitória, serão distribuídos 3 mil ingressos solidários gratuitos, sendo 1.500 por dia.

A retirada será feita por meio de inscrição no portal da PMV, a partir das 15h desta quarta-feira (20). Quem garantir a vaga deve retirar o ingresso presencialmente, na quinta (21), das 12h às 20h, na Casa do Cidadão, em Itararé, com 1kg de alimento. Cada CPF dá direito a um ingresso, mediante apresentação de documento com foto. Moradores de qualquer munícipio podem retirar os ingressos.

O Vital deste ano chega com a promessa de ser uma edição histórica, em tributo aos 40 anos do axé, reunindo 31 atrações em trios elétricos e cinco camarotes. O festival acontece na sexta (22) e no sábado (23), sempre a partir das 20h.

Line-up

O Vital vai reunir ícones que ajudaram a escrever a história do axé: Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes – que estreia no festival trazendo clássicos da carreira solo e sucessos da época da Banda Eva.

“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é mais do que trazer grandes artistas ao Espírito Santo. É reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro. Estamos preparando uma edição histórica”, afirma Pablo Pacheco, organizador do evento.

Shows gratuitos de Bell Marques, Durval Lelys, Dan Abranches animam a sexta (23) Crédito: Reprodução

A festa também é nos camarotes

Além dos trios elétricos, os camarotes garantem atrações próprias: Na Vista terá Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca (sexta) / Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos (sábado). Já o Fervô contará com Fran Albuquerque e Cat Dealers (sexta) / Alinne Rosa e Psirico (sábado).

Psirico e Banda Eva estão nos camarotes do Vital Crédito: Globo / Fábio Rocha; Reprodução Instagram @bandaeva

No Barlavento, a festa será com Testinha, Glauco, Luuh e Leandro Netto (sexta) / Pedro Costa, SambaDM, Baduh e DJ GG (sábado). O Muvuka traz o melhor do eletrônico e funk, com Cat Dealers, Rodrigo do CN, ML da Vila, Koreia, Nanzin e DJ John Failly (sexta). E o Pega no Cavaco fecha o sábado com Bom Gosto e Samba Junior.

Tudo sobre o Vital 2025

Vital 2025 – Axé40

Quando: 22 e 23 de agosto

22 e 23 de agosto Abertura dos portões: às 20h

às 20h Onde: Sambódromo de Vitória

Sambódromo de Vitória Ingressos: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Online: blueticket.com.br

blueticket.com.br Físico: Nuvem Concept Store – R. Celso Calmon, 160, Praia do Canto, Vitória

