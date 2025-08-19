Vital 2025 vai distribuir 3 mil ingressos gratuitos; saiba como retirar

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:59
O clima de carnaval vai tomar conta do Sambódromo de Vitória neste fim de semana com o Vital 2025. E antes da folia começar, o público terá uma chance especial: em parceria com a Prefeitura de Vitória, serão distribuídos 3 mil ingressos solidários gratuitos, sendo 1.500 por dia.
A retirada será feita por meio de inscrição no portal da PMV, a partir das 15h desta quarta-feira (20). Quem garantir a vaga deve retirar o ingresso presencialmente, na quinta (21), das 12h às 20h, na Casa do Cidadão, em Itararé, com 1kg de alimento. Cada CPF dá direito a um ingresso, mediante apresentação de documento com foto. Moradores de qualquer munícipio podem retirar os ingressos.
O Vital deste ano chega com a promessa de ser uma edição histórica, em tributo aos 40 anos do axé, reunindo 31 atrações em trios elétricos e cinco camarotes. O festival acontece na sexta (22) e no sábado (23), sempre a partir das 20h.
O Vital vai reunir ícones que ajudaram a escrever a história do axé: Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes – que estreia no festival trazendo clássicos da carreira solo e sucessos da época da Banda Eva.
“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é mais do que trazer grandes artistas ao Espírito Santo. É reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro. Estamos preparando uma edição histórica”, afirma Pablo Pacheco, organizador do evento.
Além dos trios elétricos, os camarotes garantem atrações próprias: Na Vista terá Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca (sexta) / Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos (sábado). Já o Fervô contará com Fran Albuquerque e Cat Dealers (sexta) / Alinne Rosa e Psirico (sábado).
No Barlavento, a festa será com Testinha, Glauco, Luuh e Leandro Netto (sexta) / Pedro Costa, SambaDM, Baduh e DJ GG (sábado). O Muvuka traz o melhor do eletrônico e funk, com Cat Dealers, Rodrigo do CN, ML da Vila, Koreia, Nanzin e DJ John Failly (sexta). E o Pega no Cavaco fecha o sábado com Bom Gosto e Samba Junior.
