Megafesta

Vital 2025 terá mais de 20 horas de shows e homenagem a Salvador

Maior micareta do Sudeste acontece nos dias 22 e 23 de agosto com Bell Marques, Timbalada, Saulo e muito mais

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 26 de julho de 2025 às 12:00

Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Monique Janutt

O maior carnaval fora de época do Sudeste está prestes a viver sua edição mais grandiosa. Nos dias 22 e 23 de agosto, o Sambão do Povo, em Vitória, será palco do Vital 2025, que celebra os 40 anos do axé com a maior estrutura já montada em sua história. O evento contará com cenografia inspirada em pontos históricos de Salvador, dezenas de painéis de LED, efeitos especiais e atrações de peso. >

A expectativa é de que cada dia de evento entregue mais de dez horas ininterruptas de música, dança e celebração. O line-up da edição histórica também faz jus à importância da data. O trio elétrico do Vital Axé40 contará com nomes que são verdadeiras lendas do axé: Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes. >

Saulo Fernandes e Bell Marques são atrações do Vital 2025 Crédito: Lucas Seixas/ Reprodução @bellmarques

A cenografia deste ano será uma homenagem à cidade onde o axé nasceu, com elementos visuais e simbólicos de Salvador espalhados ao longo do circuito. Serão mais de dez painéis de LED distribuídos entre trios elétricos, palcos 360° dos camarotes e áreas de convivência. Durante a passagem dos trios, efeitos especiais serão ativados, criando momentos cenográficos que potencializam a experiência do público. >

Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Monique Janutt

CAMAROTES

A programação se estende aos palcos dos camarotes, oferecendo aos foliões a possibilidade de vivenciar uma experiência completa ao alternar entre os shows do circuito e os ambientes internos. Nos espaços, a curadoria musical reúne artistas de diferentes estilos e gerações.>

>

O Na Vista, por exemplo, receberá shows de Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca na sexta-feira (22), enquanto o sábado (23) será comandado por Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos. O Fervô aposta na mistura de ritmos, com Fran Albuquerque e Cat Dealers na sexta e Alinne Rosa e Psirico no sábado. Já o Barlavento apresenta uma programação variada, com nomes como Testinha, Glauco, Luuh, Leandro Netto, Pedro Costa, SambaDM, Baduh e DJ GG.>

Banda Jammil promete agitar capital capixaba com aquecimento para o Vital Crédito: Instagram/ @bandajammil

O Muvuka, exclusivo da sexta (22), mira no público mais jovem e traz nomes como Cat Dealers, Rodrigo do CN, FP do Trem Bala e John Failly, DJ capixaba que já dividiu palco com David Guetta. No sábado (23), o palco Pega no Cavaco recebe Psirico, Bom Gosto e Samba Junior, garantindo um encerramento à altura para quem quer intercalar o axé com o melhor do samba e do pagode>

MC Rodrigo do CN é nascido em Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram/@mcrodrigodocn

GASTRONOMIA

A organização do evento também preparou uma estrutura gastronômica à altura da maratona musical. A praça de alimentação deste ano contará com curadoria dos restaurantes Don Camaleone e Rigonito, que trarão ao evento sabores práticos e variados, pensados para atender tanto foliões do bloco quanto do camarote. O cardápio inclui pizzas artesanais, empanadas, hambúrgueres e espetinhos de churrasco.>

INGRESSOS

Os ingressos para o Vital 2025 já estão disponíveis no site blueticket.com.br e na loja física Nuvem Concept Store, localizada na Praia do Canto, em Vitória. Os valores variam a partir de R$ 50 para arquibancada, R$ 110 para camarotes e R$ 220 para o bloco.>

SERVIÇO

Vital 2025 – Axé40

Quando: 22 (sexta) e 23 de agosto (sábado)

22 (sexta) e 23 de agosto (sábado) Onde: Sambão do Povo - Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória

Sambão do Povo - Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória Ingressos: a partir de R$ 50, disponíveis na BlueTicket ou na Nuvem Concept Store – R. Celso Calmon, 160, Praia do Canto, Vitória >

