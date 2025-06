Vital 2025 celebra 40 anos do axé e ganha música inédita de André Lellis. Crédito: André Lellis/Acervo pessoal

O maior carnaval fora de época do Sudeste agora tem trilha sonora própria! Para celebrar os 40 anos do axé, o Vital 2025 ganhou uma música inédita feita especialmente para a ocasião. Batizada de "Vem Vital", a canção foi composta pelo cantor baiano André Lellis e promete embalar os foliões nos dias 22 e 23 de agosto, no Sambódromo de Vitória.



A novidade reforça a importância do Vital na celebração da cultura do axé, que há décadas arrasta multidões e transforma qualquer avenida em uma grande festa. A música mistura batidas envolventes, percussão vibrante e a energia contagiante típica do gênero. “A ideia era traduzir em som o que o Vital representa para mim e para o público capixaba: alegria, gratidão e uma conexão que vem de muitos carnavais”, contou o artista, que se apresenta no sábado (23) pelo camarote Na Vista.

Com letra, harmonia e melodia finalizadas em dois meses, a faixa foi gravada no estúdio do artista em Salvador. Segundo ele, o processo foi desafiador, mas recompensador: “Quis homenagear o Espírito Santo, o Vital e a organizadora do evento Lilian Moussallem, uma das grandes responsáveis por manter viva a chama do axé no Brasil. Espero que o público sinta essa vibração quando ouvir”, expressa.

Organizadora do Vital participante desde a primeira edição, em 1994, Lilian se emocionou com a composição de André Lellis. “Receber essa homenagem do André Lellis é emocionante. Ele traduziu em música tudo o que o Vital representa: alegria, conexão com o público e amor pelo axé. Essa canção é um presente não só para mim, mas para todos os foliões do Vital, que faz essa festa acontecer com tanta paixão e energia”, compartilha.

Edição histórica

Além de ganhar uma música oficial, o Vital 2025 terá uma escalação digna da história do axé. A edição comemorativa Axé40 contará com nomes que marcaram gerações, como Bell Marques, Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Timbalada, Tomate e, pela primeira vez no evento, o carismático Saulo Fernandes, que abre a festa na sexta-feira com sucessos como “Outra Vez” e “Raiz de Todo Bem”.

No sábado, quem comanda o trio é Bell Marques, ícone do axé e figura cativa do Vital. Já Durval Lelys, que fez história com o Asa de Águia, retorna com hits como “Dança do Vampiro”. O clima segue animado com Xanddy e seus clássicos como “Tic Nervoso”, enquanto Tomate e Timbalada completam o time com energia e batidas inconfundíveis.

Vital

Criado em 1994, o Vital marcou a cena cultural do Espírito Santo ao trazer para Vitória a experiência do carnaval baiano. Após uma pausa, retornou com força total em 2022 e, desde então, vem reunindo foliões veteranos e novos apaixonados pela festa. Este ano, o evento reforça seu papel como um dos maiores palcos do axé no país, celebrando não apenas os artistas, mas a própria história do gênero.

“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é mais do que trazer grandes artistas ao Espírito Santo. É reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro”, afirma Pablo Pacheco, organizador do evento.

Camarotes

A edição de 2025 contará com cinco camarotes, sendo três com funcionamento nos dois dias de festa: Na Vista, Barlavento e Moqueca 027. Já os espaços Muvuca (sexta) e Pega no Cavaco (sábado) completam a estrutura. Algumas atrações desses espaços já foram divulgadas, como Banda Eva, Cat Dealers, e Rafa e Pipo.

