Vital 2025 anuncia Saulo, Bell Marques e Timbalada como atrações

Comemorando 40 anos do axé, o carnaval fora de época anuncia atrações com grandes nomes da música baiana

Publicado em 15 de maio de 2025 às 10:00

Saulo Fernandes e Bell Marques são atrações do Vital 2025 Crédito: Lucas Seixas/ Reprodução @bellmarques

O Vital 2025 confirmou as atrações da edição especial em homenagem aos 40 anos do axé. O evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Sambão do Povo, em Vitória, e os ingressos começam a ser vendidos em 20 de maio pelo site Blueticket. Entre os nomes confirmados estão Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Xanddy Harmonia, Tomate e Saulo Fernandes. >

Saulo será a atração de abertura da sexta-feira (22), levando ao trio elétrico sucessos como “Outra Vez”, “Raiz de Todo Bem” e clássicos da Banda Eva. No sábado (23), Bell Marques retorna ao evento com hits como “Diga que Valeu” e “Voa Voa”, consolidando sua conexão com o público capixaba.>

Xanddy Harmonia agitou o público na noite de encerramento do Vital 2024 Crédito: Monique Janutt

Durval Lelys, presente desde as primeiras edições do Vital, também está confirmado, além da Timbalada, atualmente com Denny Denan e Buja Ferreira nos vocais. Xanddy Harmonia e Tomate completam o line-up com performances conhecidas pela energia e interação com o público.>

O evento contará com cinco camarotes: Na Vista, Barlavento e Moqueca 027 (em ambos os dias), além de Muvuca (sexta) e Pega no Cavaco (sábado). O Na Vista terá entre as atrações o show da Banda Eva. Já o Muvuka traz a apresentação do Cat Dealers. Outras atrações e valores serão divulgados em breve.>

Criado em 1994, o Vital se consolidou como o maior carnaval fora de época do Sudeste e, desde seu retorno em 2022, vem reunindo diferentes gerações de foliões apaixonados pelo axé.>

