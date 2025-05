Do ES para todo o Brasil

Orquestra da Quebrada estreia turnê com Nelson Ayres no ES e no RJ

Formado por jovens músicos das periferias, grupo mistura sinfônico e urbano em projeto de arte, afeto e representatividade

Publicado em 13 de maio de 2025 às 12:30

Orquestra da Quebrada estreia nova turnê ao lado do renomado pianista Nelson Ayres Crédito: Divulgação / Molaa / Tatyana Rodrigues

A Orquestra da Quebrada, projeto que reúne jovens músicos de comunidades periféricas do Espírito Santo, estreia sua nova turnê em Vitória, no dia 22 de maio, no Teatro Sesc Glória, e segue para o Rio de Janeiro no dia 23, com apresentação no Salão Leopoldo Miguez, um dos mais prestigiados palcos da capital fluminense. A turnê tem participação especial do pianista, regente e compositor Nelson Ayres, ícone da música brasileira. >

O concerto, intitulado "Orquestra da Quebrada convida Nelson Ayres", celebra o encontro entre gerações e linguagens musicais. Sob regência do maestro capixaba Eduardo Lucas, o espetáculo propõe uma fusão entre a música sinfônica tradicional e os ritmos e expressões das periferias urbanas. O projeto é uma iniciativa do Instituto Cultura Viva, com recursos da Bolsa Funarte de Música Pixinguinha – Rede das Artes 2023, e apoio do Sesc Glória e da Escola de Música da UFRJ.>

Pianista Nelson Ayres Crédito: Tatyana Rodrigues / Divulgação

Com trajetória consolidada ao longo de mais de quatro décadas, Nelson Ayres já regeu a Orquestra Filarmônica de Israel e a Jazz Sinfônica de São Paulo, além de colaborações com nomes como Chico Buarque, Milton Nascimento, Guinga, Dizzy Gillespie e Ron Carter. Para Ayres, o encontro com os jovens músicos da Orquestra da Quebrada é mais do que uma apresentação: é uma troca artística e social.>

O repertório do concerto inclui obras consagradas como "Odeon", de Ernesto Nazareth, e "Bachianas Brasileiras nº 4", de Heitor Villa-Lobos, em arranjos que dialogam com a inventividade musical das comunidades onde os músicos vivem e se formam.>

>

“O concerto é um manifesto de potência artística e transformação social. A Orquestra da Quebrada não apenas toca, ela comunica, emociona e conecta”, afirma o maestro Eduardo Lucas.>

Orquestra da Quebrada Crédito: Molaa / Divulgação

Serviço

Vitória (ES)

Data: 22 de maio (quarta-feira), às 20h

Local: Teatro Sesc Glória – Centro de Vitória

Ingressos: a partir de R$10,00 Mais Informações pelo Instagram @orquestradaquebrada ou pelo site www.institutoculturaviva.com





Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23 de maio (quinta-feira), às 19h

Local: Salão Leopoldo Miguez – Escola de Música da UFRJ, Rua do Passeio, 98 – Lapa

Entrada franca >

Este vídeo pode te interessar