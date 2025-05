Na tela da Globo

No ES, Milton Cunha grava quadro do Domingão com Huck com símbolo de Cariacica

Apresentador veio ao ES para gravar quadro “3 Minutos pra Brilhar" e se encantou com a força da cultura local

Publicado em 12 de maio de 2025 às 16:15

João Bananeira faz participação em gravação para o Domingão com Huck Crédito: Diogo Valinho / TV Globo

A cultura popular de Cariacica vai ganhar as telas da TV Globo e alcançar o Brasil inteiro. O personagem folclórico João Bananeira, ícone da tradição local e símbolo da resistência do povo preto, participou da gravação do quadro “3 Minutos pra Brilhar”, do programa Domingão com Huck. A filmagem aconteceu na Orla de Cariacica e foi conduzida pelo carnavalesco e cenógrafo Milton Cunha, ao lado de uma moradora do município, protagonista da atração. >

A presença de João Bananeira na gravação é mais do que uma aparição televisiva — representa a valorização de uma figura histórica que atravessa gerações e mantém viva a identidade cultural do município. Segundo relatos orais, o personagem existe há mais de 150 anos, surgido durante as antigas procissões do Carnaval de Congo no território de Roda D’Água, região remanescente de quilombo. A tradição teria sido iniciada por negros fugidos da Revolta de Queimados, em 1849, que mantiveram viva sua cultura por meio de cantos e tambores.>

João Bananeira faz participação em gravação para o Domingão com Huck Crédito: Diogo Valinho / TV Globo

Quem dá vida ao personagem da matéria que vai ao ar é Alfredo Evangelista, conhecido como Alfredo Godô, que leva João Bananeira para escolas e eventos culturais."Eu confesso que esse convite me deixou muito emocionado. A gente tem trabalhado muito levando o personagem nas escolas, dando vida ao João Bananeira, para que as pessoas pudessem conhecer a história da nossa cidade e hoje muita gente já conhece. Essa oportunidade é um marco para a nossa cidade e para a nossa cultura”, contou.>

Durante a gravação, Milton Cunha se encantou com a performance e a simbologia do personagem. Segundo Godô, o entusiasmo foi tanto que o carnavalesco quis circular pela cidade ao som da banda de Congo, com João Bananeira dançando pelas ruas. “Foi uma experiência maravilhosa que vai ficar para a minha vida e para a história da cidade de Cariacica. Estou muito ansioso para ver essa gravação”, finalizou Godô. O programa será exibido no próximo domingo (18).>

>

Educação e memória cultural

João Bananeira no Carnaval de Congo de Roda D'Água Crédito: Cláudio Postay / PMC

Desde 2013, a tradição também é preservada por meio do projeto “João Bananeira na Escola”, uma parceria entre as secretarias de Educação (Seme) e de Cultura e Turismo (Semcult) de Cariacica. A iniciativa leva às salas de aula a história do personagem, resgatando a memória do Carnaval de Máscaras em Roda D’Água e promovendo o pertencimento cultural entre os estudantes. >

Para a secretária de Cultura de Cariacica, Lúcia Dornellas, a aparição do personagem em rede nacional é motivo de celebração. “O João Bananeira é uma representação muito marcante para o nosso município. É uma felicidade enorme saber que nossa cultura ficará ainda mais conhecida”, afirmou.>

Este vídeo pode te interessar