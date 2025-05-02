Fé, ritmo e cultura: veja como foi o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água

"Iaiá, você vai à Penha, me leva, ô me leva..." A famosa canção ressoou durante o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água, em Cariacica: uma festa centenária que exala a cultura capixaba. Combinando fé, ritmo e música, a celebração aconteceu no dia 28 de abril, dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Mais do que um evento religioso, a festa foi uma grande homenagem à tradição e à resistência cultural do estado.
CARNAVAL DE CONGO DE MÁSCARAS DE RODA D'ÁGUA
Foram cerca de 10 horas de programação. Pela manhã, a missa deu início às celebrações, seguida por várias rodas de congo que se apresentaram em diferentes pontos do campinho. À tarde, a banda Casaca entrou em cena e elevou ainda mais a energia do público. Confira o vídeo!