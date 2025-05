Cultura

Criolo, Silva e Gabriel O Pensador estarão em evento gratuito no ES

Programação ainda contempla shows de Pato Fu e Casuarina, além de mais de 160 atividades gratuitas; veja os detalhes

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 30 de abril de 2025 às 15:03

Gabriel O Pensador, Criolo e Silva vão participar da Semana S Crédito: Jorge Bispo/Instagram/@gabrielopensador/@asfotosdaliz/Felipe Marques/Zimel Press/Folhapress

Vitória será palco de grandes nomes da cena artística nacional, nos dias 16 e 17 de maio, na Semana S do Comércio no Espírito Santo. O evento, idealizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), vai oferecer uma programação diversificada, com shows de Silva, Pato Fu e Casuarina, além de bate-papos com Criolo e Gabriel O Pensador. >

Com mais de 160 atividades gratuitas em todo o Estado, a iniciativa tem o objetivo de conectar população, empresários e trabalhadores do setor de comércio, serviços e turismo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Fecomercio. É preciso levar 2kg de alimentos não perecíveis.>

O cantor capixaba Silva Crédito: Jorge Bispo

A programação principal acontece no Ilha Buffet, em Vitória, com dois dias distintos. No dia 16, o foco será no público empresarial, com palestras voltadas à inovação e economia, além da presença do escritor e especialista em tecnologia Andrea Iorio, que abordará como a inteligência artificial pode potencializar a experiência do cliente no varejo.>

Já no sábado, dia 17, o evento abre suas portas ao público em geral, das 14h às 22h, com um verdadeiro festival de serviços e atrações culturais. Haverá oficinas, apresentações artísticas, contação de histórias, área kids, exposições e shows gratuitos. >

Outro destaque é a oportunidade de ouvir de perto dois artistas que transcendem a música e inspiram pelo discurso: Criolo e Gabriel O Pensador participam de conversas abertas com o público, debatendo temas como arte, juventude e transformação social.>

O cantor Criolo estará no ES em maio Crédito: vans bumbeers

Além da programação na capital, entre os dias 10 e 15 de maio, haverá atividades em 14 cidades capixabas, com oficinas, palestras, ações de saúde e lazer nas unidades do Sesc-ES e Senac-ES, promovendo integração e bem-estar em todas as regiões do Estado.>

Confira a programação completa

16 de maio (sexta-feira)

Atividades exclusivas de inovação e networking para empresários, formadores de opinião, autoridades públicas e representantes de entidades de classe convidados, no Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória, das 15h às 22h

Fecomércio-ES: produtos e serviços da Federação para os empresários e sindicatos, como cartão do empresário e assessoria jurídica

Visitas guiadas em unidades móveis do Sesc-ES nas áreas de TI, Gastronomia, Beleza e Saúde

Entrega do Prêmio Mesa Brasil e Aprendizagem Senac

Palestra “Experiênc.IA: como a inteligência artificial maximiza o foco no cliente do comércio, serviço e turismo”, com Andrea Iorio, especialista em inovação, escritor best-seller e professor na FDC

17 de maio (sábado)

Evento aberto ao público no Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória, das 14h às 22h

Sesc-okê

Sesc Mesa Brasil

Contação de história com Adélia Oliveira, Eliane Correia e Vitor Passarim, na árvore da leitura

Shows: Silva, Pato Fu e Casuarina

Oficina Massoterapia corporal: Manobras atuais e técnicas de massagem corporal, na unidade móvel de saúde do Senac-ES

Palestra sobre saúde e bem-estar na unidade móvel de TI do Senac-ES

Aula show: Frango ao molho de café, na unidade móvel de gastronomia do Senac-ES

Oficina: A importância do autocuidado com a rotina do skincare, na unidade móvel de beleza do Senac-ES

Oficina: Noções de primeiros socorros, na unidade móvel de saúde do Senac-ES

Visitas guiadas nas unidades móveis de TI, gastronomia, beleza e saúde do Senac-ES

Aula show: Pirulito de chocolate, na unidade móvel de gastronomia do Senac-ES

Oficina: Automaquiagem, na unidade móvel de beleza do Senac-ES

Oficina: Manobra de Hemilich, na unidade móvel de saúde do Senac-ES

Palestra Inteligência Artificial: Como construir uma gestão estratégica nas organizações, na unidade móvel de TI do Senac-ES

Aula show: Baião de dois socóis, na unidade móvel de gastronomia do Senac-ES

Oficina: Escalda pés, na unidade móvel de beleza do Senac-ES

Bate-papo com os artistas Criolo e Gabriel O Pensador >

Serviço

Semana S do Comércio

Data: 10 a 17 de maio

10 a 17 de maio Onde: Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória

Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória Inscrições gratuitas: no site da Fecomercio, com entrada mediante à doação de 2 kg de alimentos não perecíveis >

