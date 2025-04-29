Alexandre Pires traz ao ES show que mistura pagode e sertanejo

O cantor Alexandre Pires se apresenta em Vitória nesta quarta-feira (30), às 21h, no Espaço Patrick Ribeiro, com o show do seu novo projeto, “Pagonejo Bão”. A proposta une dois dos gêneros mais populares da música brasileira: o pagode e o sertanejo, em um espetáculo inédito que vem conquistando o público por onde passa.
Com mais de 35 anos de carreira, Alexandre Pires aposta na fusão de ritmos como forma de homenagear suas influências musicais. “Muita gente não sabe, mas eu cresci ouvindo sertanejo, morei em Goiás e sempre fui apaixonado pelas modas de viola. Esse projeto é um sonho antigo que virou realidade”, afirmou o cantor.
No repertório do show estão releituras de clássicos do sertanejo em versões de pagode, além de sucessos da carreira de Alexandre com novos arranjos. A apresentação ainda contará com cenografia especial e coreografias inéditas, prometendo uma experiência envolvente e dançante.
A estreia oficial de “Pagonejo Bão” aconteceu em janeiro deste ano, em Goiânia - considerada o berço do sertanejo - e contou com participações de nomes como Ana Castela, Leonardo, Lauana Prado, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias, Léo Santana e outros artistas.
Os ingressos já estão à venda a partir de R$100 no site Blueticket.
Serviço
- Alexandre Pires – Pagonejo Bão
- Local: Espaço Patrick Ribeiro (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Novo Aeroporto, Vitória)
- Data: 30 de abril de 2025 (quarta-feira)
- Abertura da casa: 19h | Início do show: 21h
- Ingressos: a partir de R$ 100
- Vendas: Blueticket
- Informações: (27) 99707-0714