Alexandre Pires traz ao ES show que mistura pagode e sertanejo

O cantor Alexandre Pires se apresenta em Vitória nesta quarta-feira (30), às 21h, no Espaço Patrick Ribeiro, com o show do seu novo projeto, “Pagonejo Bão”. A proposta une dois dos gêneros mais populares da música brasileira: o pagode e o sertanejo, em um espetáculo inédito que vem conquistando o público por onde passa.