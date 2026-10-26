Dez cães e gatos são encontrados abandonados em apartamento de Vila Velha

Dez animais, sendo sete cães e três gatos, foram encontrados abandonados dentro de um apartamento no bairro Itapoã, em Vila Velha, nesta segunda-feira (26). Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais, os bichos estavam em um imóvel tomado por fezes, urina e restos de comida apodrecida, sem acesso a água potável e alimentação adequada.





A situação foi descoberta após moradores do prédio denunciarem o caso à Polícia Militar. Segundo relatos dos vizinhos, um forte odor vinha do apartamento, de onde também era possível ouvir os latidos dos cães ao longo do dia.





Os moradores contaram ainda que uma mulher vivia no imóvel com três crianças e uma idosa, mas teria deixado o apartamento há cerca de duas semanas, sem levar os animais. Eles também relataram que os cães e gatos seriam comercializados pela responsável.





De acordo com a CPI, o médico-veterinário João Victor Torres, que acompanhou a ação, atestou formalmente a ocorrência de maus-tratos aos animais.