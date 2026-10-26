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Maus-tratos

Dez cães e gatos são encontrados abandonados em apartamento de Vila Velha

Animais estavam em imóvel tomado por fezes, urina e restos de comida apodrecida, segundo CPI dos Maus-Tratos; responsável não foi localizada

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 19:00

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

26 out 2026 às 19:00

Dez animais, sendo sete cães e três gatos, foram encontrados abandonados dentro de um apartamento no bairro Itapoã, em Vila Velha, nesta segunda-feira (26). Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais, os bichos estavam em um imóvel tomado por fezes, urina e restos de comida apodrecida, sem acesso a água potável e alimentação adequada.


A situação foi descoberta após moradores do prédio denunciarem o caso à Polícia Militar. Segundo relatos dos vizinhos, um forte odor vinha do apartamento, de onde também era possível ouvir os latidos dos cães ao longo do dia.


Os moradores contaram ainda que uma mulher vivia no imóvel com três crianças e uma idosa, mas teria deixado o apartamento há cerca de duas semanas, sem levar os animais. Eles também relataram que os cães e gatos seriam comercializados pela responsável. 


De acordo com a CPI, o médico-veterinário João Victor Torres, que acompanhou a ação, atestou formalmente a ocorrência de maus-tratos aos animais.

Dez animais são encontrados abandonados em apartamento em Vila Velha
Apartamento em que animais foram deixados estava sujo e fechado Divulgação | CPI dos Maus-Tratos

“Um ambiente extremamente insalubre, extremamente sujo, presença de muitas fezes, odor fétido, que era possível sentir do térreo do prédio. Haviam cães e gatos vivendo no local, pug, shih tzu, border collies e alguns felinos”, declarou.


A Polícia Militar informou que a mulher apontada como responsável pelos animais não foi localizada. Os policiais, porém, conseguiram identificá-la e incluíram os dados dela no boletim de ocorrência, que será encaminhado à Polícia Civil. 


A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para informar sobre a investigação, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

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