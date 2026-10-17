Ambulância da Prefeitura de Linhares sai da pista ao desviar de animal

Uma ambulância da Prefeitura de Linhares saiu da pista na tarde deste sábado (17), na estrada de acesso ao balneário de Povoação, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o motorista tentou desviar de um animal solto na via durante uma chuva intensa e perdeu o controle do veículo.





Não havia pacientes na ambulância no momento do acidente, e o motorista não sofreu ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi temporariamente afastado das funções após a ocorrência.





Para manter o atendimento aos moradores de Povoação, outra ambulância, conduzida por um segundo motorista, foi deslocada para a comunidade.