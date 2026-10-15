Vendaval e chuva de granizo provocam estragos em Santa Leopoldina

Chuva forte, ventos intensos e granizo atingiram Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (15). O temporal começou volta das 12h30 e durou cerca de duas horas e meia.





Em conversa com a reportagem, o prefeito Fernando Rocha informou que as comunidades de Tirol e Califórnia foram as mais afetadas. A tempestade provocou destelhamentos e queda de árvores, que interditaram estradas do município.

Equipes da Defesa Civil atuam na desobstrução das vias.





Todas as cidades do Espírito Santo seguem sob alerta laranja para tempestades até o fim desta quinta-feira (15), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na sexta-feira (16), o aviso continua, mas com grau de risco menor, na classificação amarela.