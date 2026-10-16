Carro pega fogo e interdita a Terceira Ponte

Um carro pegou fogo e provocou a interdição total da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, no final da tarde desta sexta-feira (16). O incêndio começou por volta das 16h15, e a via permanecia bloqueada nos dois sentidos até por volta das 17h, gerando grande retenção no trânsito.





Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), ninguém ficou ferido. O bloqueio total foi realizado por medida de segurança para a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros no combate às chamas.



