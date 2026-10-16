Carro pega fogo e interdita a Terceira Ponte

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Vias próximas ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, serão interditadas a partir do meio-dia deste sábado (17) para o show do cantor Luan Santana. Os bloqueios permanecerão até a manhã de domingo (18).
Segundo a Guarda Municipal, as mudanças buscam garantir a segurança e facilitar o acesso do público ao estádio. Equipes da corporação e da Inspetoria de Trânsito estarão na região para orientar motoristas e pedestres.
Confira as vias interditadas:
Um jovem de 21 anos, morador de Iúna, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (16), suspeito de perseguir e ameaçar um homem com uma arma de fogo em Ibitirama, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 26 anos, relatou que pensava em deixar o emprego e a cidade por medo das ameaças de morte.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, William Cabral Junior, as condutas do investigado provocaram temor intenso e comprometeram a rotina da vítima. A investigação também apurou uma agressão contra o irmão dela.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Ibitirama. A corporação reforçou a importância de que vítimas e testemunhas comuniquem às autoridades situações de ameaça, perseguição e outros crimes.
O corpo de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, grávida de quatro meses, que foi esquartejado e queimado após ela ser morta em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, será levado para Vitória. Segundo a Polícia Científica, o material será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), na Capital, para exames de identificação. Ainda não há previsão de liberação para a família. Caso seja necessário realizar exame de DNA, o prazo estimado para a identificação é de até 30 dias.
O ex-companheiro de Juliana, Diego Marques Alves, de 31 anos, confessou o crime, segundo informações divulgadas pela polícia. Ele alegou conflitos judiciais e desentendimentos como motivação. Os dois estavam separados desde o início do ano, e a vítima tinha uma medida protetiva concedida em maio.
Diego e a atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos, foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. Segundo a investigação, Geovana é suspeita de ter ajudado a ocultar o corpo. A polícia apura o caso como suspeita de feminicídio e investiga a possível participação dela no crime.
Um homem de 26 anos foi preso após agredir a ex-companheira, de 19, e ir atrás dela na Delegacia Regional da Serra, na tarde de quinta-feira (15), em Parque Residencial Laranjeiras. A mulher procurou a unidade policial com o filho, de apenas um ano, para pedir socorro.
A reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima entrou na delegacia aos gritos, dizendo que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro e que havia sido agredida por ele. Ela foi encaminhada à Sala Maria, espaço destinado ao acolhimento de mulheres em situação de violência.
Em seguida, o homem também entrou na delegacia e confirmou que estava atrás da ex-companheira. Ele foi conduzido pelos policiais até uma cela.
A mulher relatou que foi agredida dentro de casa e sofreu lesões no ouvido e no rosto. Ainda conforme o relato, os dois estão separados há oito meses.
O homem foi autuado por lesão corporal contra a mulher e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.
Chuva forte, ventos intensos e granizo atingiram Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (15). O temporal começou volta das 12h30 e durou cerca de duas horas e meia.
Em conversa com a reportagem, o prefeito Fernando Rocha informou que as comunidades de Tirol e Califórnia foram as mais afetadas. A tempestade provocou destelhamentos e queda de árvores, que interditaram estradas do município.
Equipes da Defesa Civil atuam na desobstrução das vias.
Todas as cidades do Espírito Santo seguem sob alerta laranja para tempestades até o fim desta quinta-feira (15), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na sexta-feira (16), o aviso continua, mas com grau de risco menor, na classificação amarela.
Uma carreta tombou e espalhou mercadorias na ES 248, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (15). Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o motorista não se feriu, e o trânsito passou a funcionar no sistema de pare e siga.
Oveículo seguia no sentido Linhares e transportava produtos como farinha, óleo, leite e papel higiênico. A carreta já foi removida da pista, e trabalhadores atuam na limpeza do local.
A reportagem procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para obter mais informações, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.
Parágrafo.
Uma caminhonete Chevrolet S10 está pegando fogo na ES 010, próximo ao bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quinta-feira (15). Imagens mostram o veículo quase totalmente tomado pelas chamas, ocupando as duas faixas de um dos sentidos da rodovia.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que a ocorrência está em andamento.
Dois acidentes registrados no final da manhã desta quinta-feira (15) na Avenida Fernando Ferrari, próximo à Universidade Federal do Espírito Santo, impactam o trânsito em Vitória.
Uma das ocorrências envolveu um motociclista, no sentido Centro. Na outra, um caminhão carregado de terra tombou no sentido Serra. O motorista, de 60 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).
A carga ficou espalhada na pista, o que levou à interdição de duas faixas até a conclusão da limpeza e contribuiu para a retenção de veículos na região. Por volta das 15h30, a Guarda Municipal informou que o caminhão ocupa uma das faixas, mas as outras duas foram liberadas.
Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, o motorista de outro caminhão relatou à Guarda Municipal que um carro teria fechado o veículo carregado de terra. Para desviar, o motorista desse caminhão, que ficou gravemente ferido, teria seguido pela direita, atingido o caminhão da testemunha e tombado em seguida.
Um congestionamento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha, foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (15). Imagens enviadas por leitores e visualizadas por câmeras da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) registraram a longa fila de veículos.
Segundo a Ceturb-ES, o congestionamento foi provocado por um acidente com duas vítimas e pela pane de um veículo na Linha Verde.