AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • “Me transformou em um homem melhor”, diz marido de grávida encontrada morta em Cachoeiro
Planos interrompidos

“Me transformou em um homem melhor”, diz marido de grávida encontrada morta em Cachoeiro

Juliana Paulo Pinto estava grávida de quatro meses; ela e Stéfano Moreno planejavam um chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho juntos

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 21:10

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

14 out 2026 às 21:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica

Crédito: redes sociais

“Uma mãe maravilhosa, me transformou em um homem melhor.” Foi assim que Stéfano Moreno descreveu a companheira, Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, encontrada morta nesta quarta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Casados havia cerca de seis meses, os dois esperavam o primeiro filho juntos. Juliana estava grávida de quatro meses, e o casal planejava um chá revelação, pois ainda não sabia o sexo do bebê. Ela também era mãe de um menino de 11 anos.


Em entrevista à TV Gazeta, Stéfano chorou ao recordar a companheira. Segundo ele, o filho de Juliana já foi informado sobre a morte da mãe e está muito abalado com a perda.


Juliana trabalhava havia quatro meses em uma loja. Segundo a proprietária, ela descobriu a gravidez quando começou a trabalhar no estabelecimento e era uma ótima funcionária. As colegas estavam organizando um chá de fraldas para ela e também lamentaram a morte.


Até a publicação desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre o sepultamento. Stéfano acredita que não haverá velório.

Investigação

Juliana estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (12). Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado carbonizado em uma área rural próxima ao bairro Monte Líbano.


Um homem de 31 anos, apontado pela polícia como ex-companheiro de Juliana, e uma mulher de 24 foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. A Polícia Civil também pediu à Justiça a prisão temporária dos dois por feminicídio e aborto sem consentimento. O caso segue sob investigação.

Veja Também 

Família procura mulher grávida desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim

Grávida que estava desaparecida é encontrada morta em Cachoeiro

Nos dois casos, os namorados são apontados como suspeitos

Duas mulheres são vítimas de feminicídio em menos de 6h no Norte do ES

Série 10 Desafios do ES - tema Violência contra a mulher

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre violência contra a mulher

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), vota na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro
'Vou governar até para petistas. Democracia está garantida', diz Flávio
Granizo causa danos em escola de Águia Branca
Temporal com granizo danifica escola e plantações em Águia Branca
Imagem de destaque
Temos um jogo: as boas e as más notícias da Quaest para Ricardo e Pazolini

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados