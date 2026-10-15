“Me transformou em um homem melhor”, diz marido de grávida encontrada morta em Cachoeiro

“Uma mãe maravilhosa, me transformou em um homem melhor.” Foi assim que Stéfano Moreno descreveu a companheira, Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, encontrada morta nesta quarta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Casados havia cerca de seis meses, os dois esperavam o primeiro filho juntos. Juliana estava grávida de quatro meses, e o casal planejava um chá revelação, pois ainda não sabia o sexo do bebê. Ela também era mãe de um menino de 11 anos.





Em entrevista à TV Gazeta, Stéfano chorou ao recordar a companheira. Segundo ele, o filho de Juliana já foi informado sobre a morte da mãe e está muito abalado com a perda.





Juliana trabalhava havia quatro meses em uma loja. Segundo a proprietária, ela descobriu a gravidez quando começou a trabalhar no estabelecimento e era uma ótima funcionária. As colegas estavam organizando um chá de fraldas para ela e também lamentaram a morte.





Até a publicação desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre o sepultamento. Stéfano acredita que não haverá velório.