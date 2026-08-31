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Eleições 2026

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre violência contra a mulher

Série especial de A Gazeta apresenta as propostas dos concorrentes ao Palácio Anchieta para 10 desafios do Estado

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 10:14

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

31 ago 2026 às 10:14

Os mais de 17 mil casos de violência doméstica registrados de janeiro a julho deste ano revelam que o Espírito Santo ainda tem a violência contra a mulher como um problemas na área de segurança pública. Com crescimento contínuo de casos, o tema ganha relevâcia no debate político e, por isso, integra a série 10 Desafios do ES, de A Gazeta, em que os concorrentes ao Palácio Anchieta apresentam seus planos.


Segundo dados do Observatório da Segurança Pública do Estado, de janeiro de 2022 até julho deste ano, 168 mulheres morreram vítimas de feminicídio no Estado. No mesmo período, foram 108.487 vítimas de crimes incluídos na Lei Maria da Penha, como abuso sexual, físico e psicológico. Os dados ainda mostram que o lugar mais inseguro para as mulheres é a própria casa — 74.372 ocorrências (68% do total) foram registradas na residência da vítima.


E os números aumentam a cada ano: se 2022 foram registrados 19.414 casos de violência doméstica, em 2025 eles saltaram para 26.363. 

Na avaliação do Instituto Sou da Paz — organização que atua pela efetivação de políticas de segurança pública e prevenção à violência —, o cenário exige canais de denúncia silenciosos e garantia de proteção rápida às vítimas, tanto dentro de seus lares quanto nas ruas do Estado. 


Entre as estratégias sugeridas pelo Sou da Paz, também estão a ampliação de delegacias especializadas e o fortalecimento do atendimento 24 horas por dia. 

Esta é a sexta reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo, produzida por A Gazeta desde as eleições de 2022. Neste especial, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para áreas sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. 


Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação acontece de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro.


Confira as respostas dos candidatos:

Confira outras reportagens da série:

24/08 - Facções criminosas

25/08 - Reforma tributária

26/08 - Desempenho do ensino médio

27/08 - Acesso à saúde

28/08 - Mudanças climáticas

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