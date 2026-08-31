O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre violência contra a mulher

Os mais de 17 mil casos de violência doméstica registrados de janeiro a julho deste ano revelam que o Espírito Santo ainda tem a violência contra a mulher como um problemas na área de segurança pública. Com crescimento contínuo de casos, o tema ganha relevâcia no debate político e, por isso, integra a série 10 Desafios do ES, de A Gazeta, em que os concorrentes ao Palácio Anchieta apresentam seus planos.





Segundo dados do Observatório da Segurança Pública do Estado, de janeiro de 2022 até julho deste ano, 168 mulheres morreram vítimas de feminicídio no Estado. No mesmo período, foram 108.487 vítimas de crimes incluídos na Lei Maria da Penha, como abuso sexual, físico e psicológico. Os dados ainda mostram que o lugar mais inseguro para as mulheres é a própria casa — 74.372 ocorrências (68% do total) foram registradas na residência da vítima.





E os números aumentam a cada ano: se 2022 foram registrados 19.414 casos de violência doméstica, em 2025 eles saltaram para 26.363.