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Atenção, motoristas!

Segunda Ponte terá bloqueio total das 21h às 5h para obras a partir de quarta (2)

Interdição nos dois sentidos ocorrerá de segunda a sábado; motoristas deverão utilizar a Cinco Pontes como rota alternativa

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2026 às 11:25

Os motoristas que usam a Segunda Ponte precisam ficar atentos, pois a via será totalmente interditada no período da noite. O bloqueio vale para os dois sentidos e acontecerá de segunda a sábado, das 21h às 5h, a partir desta quarta-feira (2). Não foi informada a data para o fim da interdição.


A Segunda Ponte, que liga Vila Velha, Vitória e Cariacica, será totalmente interditada nos dois sentidos durante a noite e a madrugada a partir da próxima quarta-feira (2). O bloqueio será necessário para a realização de obras de implantação da quinta faixa de rolamento e modernização da iluminação da ponte.


Segundo o governo do Estado, responsável pelas intervenções, a interdição ocorrerá sempre das 21h às 5h, de segunda a sábado. O bloqueio total é uma medida de segurança necessária para a remoção das barreiras físicas centrais de concreto e a instalação do novo sistema de iluminação lateral, de acordo com o governo.


As obras na Segunda Ponte começaram no último dia 31 de julho, com o reforço da estrutura na parte inferior da ponte.

Rotas alternativas

Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar a Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes, como rota alternativa.


Placas de sinalização e faixas aéreas vão orientar os condutores nas aproximações do trecho interditado. O local também contará com sinalização vertical de advertência regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

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