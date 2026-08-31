Segunda Ponte terá bloqueio total das 21h às 5h para obras a partir de quarta (2)

Os motoristas que usam a Segunda Ponte precisam ficar atentos, pois a via será totalmente interditada no período da noite. O bloqueio vale para os dois sentidos e acontecerá de segunda a sábado, das 21h às 5h, a partir desta quarta-feira (2). Não foi informada a data para o fim da interdição.





A Segunda Ponte, que liga Vila Velha, Vitória e Cariacica, será totalmente interditada nos dois sentidos durante a noite e a madrugada a partir da próxima quarta-feira (2). O bloqueio será necessário para a realização de obras de implantação da quinta faixa de rolamento e modernização da iluminação da ponte.





Segundo o governo do Estado, responsável pelas intervenções, a interdição ocorrerá sempre das 21h às 5h, de segunda a sábado. O bloqueio total é uma medida de segurança necessária para a remoção das barreiras físicas centrais de concreto e a instalação do novo sistema de iluminação lateral, de acordo com o governo.





As obras na Segunda Ponte começaram no último dia 31 de julho, com o reforço da estrutura na parte inferior da ponte.