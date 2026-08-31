AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Serviço de estacionamento

Fim do rotativo em Vitória: veja como pedir reembolso de crédito no app

Prefeitura orienta motoristas a solicitar a devolução do saldo pelo SAC da Park Gold, antiga responsável pelo serviço na Capital

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 09:04

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

31 ago 2026 às 09:04
Prefeitura de Vitória estuda implantar o rotativo em mais 4 bairros Eduardo Dias

O estacionamento rotativo de Vitória deixou de funcionar no último sábado (29), mas o que acontece com o dinheiro que ficou depositado no aplicativo do serviço? Segundo a Prefeitura de Vitória, o reembolso do crédito disponível para pagamento do rotativo deve ser solicitado pelo e-mail [email protected].


O pedido de devolução precisa incluir o nome do condutor e os dados da conta bancária para onde o valor deverá ser estornado. Segundo a administração municipal, o contato faz parte do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) disponibilizado pela Park Gold, empresa que fazia a gestão das 5.592 vagas de estacionamento público na Capital.


O sistema atendia aos bairros Praia do Canto, Bento Ferreira, Centro, Praia do Suá, Santa Helena, Santa Lúcia, Cidade Alta, Parque Moscoso e Vila Rubim.

Fim anunciado

O fim do estacionamento rotativo em Vitória foi anunciado na sexta-feira (28). De acordo com a prefeitura, o contrato com a empresa responsável pela operação do sistema foi encerrado. A expectativa é de que uma nova empresa seja contratada nos próximos meses para a retomada do serviço.


Segundo a prefeitura, a intenção é implantar um modelo de estacionamento rotativo mais tecnológico. Questionada sobre quais mudanças serão implementadas, a administração informou que os detalhes serão divulgados após a publicação do edital.


O processo está na fase de elaboração do edital para o início da licitação. O documento está em análise pela área técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).


Apesar da surpresa causada pelo fim temporário do serviço, a decisão ocorre meses após o TCE-ES apontar irregularidades relacionadas à atuação da antiga empresa responsável pelo estacionamento rotativo.

Veja Também 

Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz

BR 101 em Aracruz segue com interdição e desvio 24h após carreta tombar

Transpetro

Conselho do ES, Irupi e Transpetro: 26 mil vagas em concursos e seleções

Bebidas alcoólicas e cigarros entraram no

Quer parar de fumar? Veja onde buscar tratamento gratuito na Grande Vitória

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Prefeitura de Vitória Rotativo Estacionamento rotativo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Teixeira vai arrumar outro parceiro e aliado novela 'Quem Ama Cuida'
Isabel Teixeira chora no Domingão com Huck: "sou diferente da vilã"
Perda de memória é um dos principais sintomas da Doença de Creutzfeldt-Jakob
Doença de Creutzfeldt-Jakob: o que é, principais sintomas e tratamento
Imagem de destaque
'Tomava morfina para a dor até que os médicos descobriram que eu tinha endometriose aos 13 anos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados