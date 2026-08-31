Fim do rotativo em Vitória: veja como pedir reembolso de crédito no app

O estacionamento rotativo de Vitória deixou de funcionar no último sábado (29), mas o que acontece com o dinheiro que ficou depositado no aplicativo do serviço? Segundo a Prefeitura de Vitória, o reembolso do crédito disponível para pagamento do rotativo deve ser solicitado pelo e-mail [email protected].
O pedido de devolução precisa incluir o nome do condutor e os dados da conta bancária para onde o valor deverá ser estornado. Segundo a administração municipal, o contato faz parte do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) disponibilizado pela Park Gold, empresa que fazia a gestão das 5.592 vagas de estacionamento público na Capital.
O sistema atendia aos bairros Praia do Canto, Bento Ferreira, Centro, Praia do Suá, Santa Helena, Santa Lúcia, Cidade Alta, Parque Moscoso e Vila Rubim.
O fim do estacionamento rotativo em Vitória foi anunciado na sexta-feira (28). De acordo com a prefeitura, o contrato com a empresa responsável pela operação do sistema foi encerrado. A expectativa é de que uma nova empresa seja contratada nos próximos meses para a retomada do serviço.
Segundo a prefeitura, a intenção é implantar um modelo de estacionamento rotativo mais tecnológico. Questionada sobre quais mudanças serão implementadas, a administração informou que os detalhes serão divulgados após a publicação do edital.
O processo está na fase de elaboração do edital para o início da licitação. O documento está em análise pela área técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).
Apesar da surpresa causada pelo fim temporário do serviço, a decisão ocorre meses após o TCE-ES apontar irregularidades relacionadas à atuação da antiga empresa responsável pelo estacionamento rotativo.