Fim do rotativo em Vitória: veja como pedir reembolso de crédito no app

O fim do estacionamento rotativo em Vitória foi anunciado na sexta-feira (28). De acordo com a prefeitura, o contrato com a empresa responsável pela operação do sistema foi encerrado. A expectativa é de que uma nova empresa seja contratada nos próximos meses para a retomada do serviço.





Segundo a prefeitura, a intenção é implantar um modelo de estacionamento rotativo mais tecnológico. Questionada sobre quais mudanças serão implementadas, a administração informou que os detalhes serão divulgados após a publicação do edital.





O processo está na fase de elaboração do edital para o início da licitação. O documento está em análise pela área técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).





Apesar da surpresa causada pelo fim temporário do serviço, a decisão ocorre meses após o TCE-ES apontar irregularidades relacionadas à atuação da antiga empresa responsável pelo estacionamento rotativo.