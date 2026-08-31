Crianças participam de residência artística em Vitória que dará origem a exposição

Uma residência artística vai transformar a Casa Porto das Artes Plásticas, em Vitória, em espaço de criação, brincadeiras e descobertas para crianças de 9 a 13 anos. A partir desta segunda-feira (31), 12 participantes vão integrar gratuitamente o projeto “Acervo das Emoções” e ainda receber uma bolsa-auxílio de R$ 500 durante a experiência, que segue até 14 de setembro.
A programação acontece de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, exceto nos feriados, e propõe uma imersão no universo artístico por meio de brincadeiras, experimentações, diálogos e visitas a espaços culturais.
Além das atividades presenciais, parte da programação também será realizada a distância. A proposta é criar um espaço de troca e experimentação para que as crianças possam explorar diferentes formas de expressão e construir novas relações com a arte e a cultura..
Durante a residência, as crianças terão contato com diferentes processos de criação e também visitarão os ateliês de artistas capixabas, entre eles Castiel Vitorino Brasileiro, Natan Dias e Rafael Segatto Barboza da Silva.
Como resultado da experiência, os participantes terão suas obras apresentadas na exposição Acervo das Emoções, cuja abertura está prevista para 19 de setembro. A mostra permanecerá em cartaz até 21 de outubro.
A proposta é utilizar a arte como ferramenta para estimular a criatividade e ampliar as possibilidades de expressão das crianças. Para Lindomberto Ferreira Alves, produtor executivo e curador do projeto, a iniciativa busca reconhecer a infância como um período de criação e formação de subjetividades.
Ao afirmar a infância como um território de invenção, o Acervo das Emoções compreende esse período da vida como um tempo singular para a formação das subjetividades
Lindomberto Ferreira Alves, produtor executivo e curador do projeto
Residência Artística – Acervo das Emoções
Quando: 31 de agosto a 14 de setembro
Horário: 14h às 18h, de segunda a sexta-feira
Onde: Casa Porto das Artes Plásticas, Vitória
Público: crianças de 9 a 13 anos, moradoras de Vitória