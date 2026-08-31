Crianças participam de residência artística em Vitória que dará origem a exposição

Uma residência artística vai transformar a Casa Porto das Artes Plásticas, em Vitória, em espaço de criação, brincadeiras e descobertas para crianças de 9 a 13 anos. A partir desta segunda-feira (31), 12 participantes vão integrar gratuitamente o projeto “Acervo das Emoções” e ainda receber uma bolsa-auxílio de R$ 500 durante a experiência, que segue até 14 de setembro.





A programação acontece de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, exceto nos feriados, e propõe uma imersão no universo artístico por meio de brincadeiras, experimentações, diálogos e visitas a espaços culturais.





Além das atividades presenciais, parte da programação também será realizada a distância. A proposta é criar um espaço de troca e experimentação para que as crianças possam explorar diferentes formas de expressão e construir novas relações com a arte e a cultura..





Durante a residência, as crianças terão contato com diferentes processos de criação e também visitarão os ateliês de artistas capixabas, entre eles Castiel Vitorino Brasileiro, Natan Dias e Rafael Segatto Barboza da Silva.