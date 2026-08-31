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Arte

Crianças participam de residência artística em Vitória que dará origem a exposição

Projeto selecionou 12 crianças de 9 a 13 anos para atividades de criação, visitas a ateliês e experiências culturais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 10:00

O projeto artístico-cultural Acervo das Emoções consiste numa residência artística gratuita voltada para crianças de 09 a 13 anos.
O projeto artístico-cultural Acervo das Emoções consiste numa residência artística gratuita voltada para crianças de 09 a 13 anos. Divulgação Semc

Uma residência artística vai transformar a Casa Porto das Artes Plásticas, em Vitória, em espaço de criação, brincadeiras e descobertas para crianças de 9 a 13 anos. A partir desta segunda-feira (31), 12 participantes vão integrar gratuitamente o projeto “Acervo das Emoções” e ainda receber uma bolsa-auxílio de R$ 500 durante a experiência, que segue até 14 de setembro.


A programação acontece de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, exceto nos feriados, e propõe uma imersão no universo artístico por meio de brincadeiras, experimentações, diálogos e visitas a espaços culturais.


Além das atividades presenciais, parte da programação também será realizada a distância. A proposta é criar um espaço de troca e experimentação para que as crianças possam explorar diferentes formas de expressão e construir novas relações com a arte e a cultura..


Durante a residência, as crianças terão contato com diferentes processos de criação e também visitarão os ateliês de artistas capixabas, entre eles Castiel Vitorino Brasileiro, Natan Dias e Rafael Segatto Barboza da Silva.

Além das atividades, ao longo da programação as crianças visitarão alguns ateliês de artistas capixabas.
Além das atividades, ao longo da programação as crianças visitarão alguns ateliês de artistas capixabas. Divulgação Semc

Como resultado da experiência, os participantes terão suas obras apresentadas na exposição Acervo das Emoções, cuja abertura está prevista para 19 de setembro. A mostra permanecerá em cartaz até 21 de outubro.


A proposta é utilizar a arte como ferramenta para estimular a criatividade e ampliar as possibilidades de expressão das crianças. Para Lindomberto Ferreira Alves, produtor executivo e curador do projeto, a iniciativa busca reconhecer a infância como um período de criação e formação de subjetividades.

Ao afirmar a infância como um território de invenção, o Acervo das Emoções compreende esse período da vida como um tempo singular para a formação das subjetividades

Lindomberto Ferreira Alves, produtor executivo e curador do projeto

Maria Eduarda Ramos Gazel, gestora e curadora do projeto, destaca ainda o potencial da residência para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos participantes.

"Fomentando, por meio da residência artística, a criação de novos imaginários, narrativas e modos de sentir, elaborar e expressar as emoções, o projeto fortalece as possibilidades de desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças, colaborando para a construção de relações sociais mais sensíveis, inclusivas e receptivas à diversidade de experiências e modos de perceber e se relacionar consigo mesmas, com os outros e com o mundo", reforçou.

A residência será realizada em espaço com elevador e banheiros adaptados. O projeto também prevê intérprete de Libras durante a Formação de Educadores e o lançamento do catálogo da exposição. As inscrições para participar do projeto já estão encerradas.
Serviço

Residência Artística – Acervo das Emoções
Quando: 31 de agosto a 14 de setembro
Horário: 14h às 18h, de segunda a sexta-feira
Onde: Casa Porto das Artes Plásticas, Vitória
Público: crianças de 9 a 13 anos, moradoras de Vitória

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