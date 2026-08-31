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Quatro pessoas são baleadas durante ataque a tiros em distribuidora na Serra

Três homens e uma mulher assistiam a um jogo de futebol quando criminosos passaram atirando; entre os feridos estão um motorista de ônibus e uma supervisora

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 10:17

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

31 ago 2026 às 10:17
Quatro pessoas foram baleadas em um ataque a tiros em uma distribuidora no bairro Central Carapina, na Serra
Quatro pessoas foram baleadas em um ataque a tiros em uma distribuidora no bairro Central Carapina, na Serra Pablo Campos

Três homens e uma mulher foram baleados durante um ataque a tiros em uma distribuidora no bairro Central Carapina, na Serra, na noite de domingo (30). Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que as quatro vítimas assistiam a um jogo de futebol quando criminosos passaram atirando, por volta das 19h. 


Os quatro baleados foram encaminhados para um hospital. Entre as vítimas estão um motorista de ônibus e uma supervisora de empresa. O estado de saúde deles não foi divulgado. Nenhum suspeito foi detido, e ainda não há informações sobre a motivação do ataque.


Moradores do bairro afirmaram que nenhum dos baleados teria envolvimento com o tráfico de drogas. Após os disparos, cápsulas e projéteis ficaram espalhados pelo chão da distribuidora e pela rua. Segundo relatos, alguns foram encontrados a mais de 30 metros do estabelecimento.

Quatro pessoas foram baleadas em um ataque a tiros em uma distribuidora no bairro Central Carapina, na Serra
Quatro pessoas foram baleadas em um ataque a tiros em uma distribuidora no bairro Central Carapina, na Serra Pablo Campos

O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil. A corporação pede que informações que possam ajudar na identificação dos envolvidos sejam repassadas pelo Disque-Denúncia 181. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

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