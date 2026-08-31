Quatro pessoas são baleadas durante ataque a tiros em distribuidora na Serra

Três homens e uma mulher foram baleados durante um ataque a tiros em uma distribuidora no bairro Central Carapina, na Serra, na noite de domingo (30). Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que as quatro vítimas assistiam a um jogo de futebol quando criminosos passaram atirando, por volta das 19h.





Os quatro baleados foram encaminhados para um hospital. Entre as vítimas estão um motorista de ônibus e uma supervisora de empresa. O estado de saúde deles não foi divulgado. Nenhum suspeito foi detido, e ainda não há informações sobre a motivação do ataque.





Moradores do bairro afirmaram que nenhum dos baleados teria envolvimento com o tráfico de drogas. Após os disparos, cápsulas e projéteis ficaram espalhados pelo chão da distribuidora e pela rua. Segundo relatos, alguns foram encontrados a mais de 30 metros do estabelecimento.