Polícia do ES investiga ligação de atletas e empresários com grupo suspeito de tráfico

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta segunda-feira (31), a Operação “A Tropa”, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em diferentes estados. Entre os alvos estão os atacantes Renyer Oliveira, que foi da base do Santos e recentemente contratado pelo Azuriz, de Pato Branco (PR) e David Corrêa, o DVD, do Vasco.
As diligências acontecem em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de endereços no Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal. A operação é coordenada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) e pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE).
Segundo a Polícia Civil, os alvos são investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro. As investigações buscam reunir elementos que contribuam para o esclarecimento dos crimes e a desarticulação da estrutura criminosa investigada.
O nome da operação, “A Tropa”, faz referência à forma como os próprios investigados se referiam ao grupo criminoso. As medidas judiciais são cumpridas de maneira simultânea e integrada nos diferentes estados brasileiros.
A ação mobiliza aproximadamente 100 policiais civis e conta com o apoio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O delegado-geral da PCES, Jordano Bruno, e o delegado-geral adjunto, Fabrício Dutra, também participam das diligências.
A investigação também apura o possível envolvimento de atletas profissionais e empresários com a organização criminosa. No Rio de Janeiro, um dos alvos é o atacante David Corrêa, do Vasco da Gama, segundo informações apuradas pelo g1 Rio de Janeiro.
Agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumprem três mandados de busca e apreensão relacionados à operação. Entre os endereços estão a casa do jogador, na Barra da Tijuca, e o centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá.
Outro alvo da operação é o também atacante Renyer Oliveira, que foi da base do Santos e recentemente contratado pelo Azuriz, de Pato Branco (PR). Durante o cumprimento do mandado, em SP, Renyer foi detido por desacato e resistência.
A operação ocorre com apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos. No Rio de Janeiro, a ação conta também com equipes da Diretoria-Geral da Polícia Civil (DGPC).
Por causa do sigilo das investigações, não foram divuldados outros detalhes sobre os demais alvos.