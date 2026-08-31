Polícia do ES investiga ligação de atletas e empresários com grupo suspeito de tráfico

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta segunda-feira (31), a Operação “A Tropa”, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em diferentes estados. Entre os alvos estão os atacantes Renyer Oliveira, que foi da base do Santos e recentemente contratado pelo Azuriz, de Pato Branco (PR) e David Corrêa, o DVD, do Vasco.





As diligências acontecem em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de endereços no Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal. A operação é coordenada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) e pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE).





Segundo a Polícia Civil, os alvos são investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro. As investigações buscam reunir elementos que contribuam para o esclarecimento dos crimes e a desarticulação da estrutura criminosa investigada.





O nome da operação, “A Tropa”, faz referência à forma como os próprios investigados se referiam ao grupo criminoso. As medidas judiciais são cumpridas de maneira simultânea e integrada nos diferentes estados brasileiros.





A ação mobiliza aproximadamente 100 policiais civis e conta com o apoio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O delegado-geral da PCES, Jordano Bruno, e o delegado-geral adjunto, Fabrício Dutra, também participam das diligências.