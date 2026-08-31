Idosos estão dando a vitória para Ricardo Ferraço neste momento

Na segmentação por faixa etária da última pesquisa da Quaest para a Rede Gazeta, divulgada na última quinta-feira (27), um dado que se destaca é o predomínio de Ricardo Ferraço (MDB) entre os eleitores idosos, com 60 anos ou mais. Nessa faixa etária, o atual governador reina absoluto, com 56% das intenções de voto, contra só 19% de Lorenzo Pazolini (Rep) e 14% de Helder Salomão (PT).





No cômputo geral, considerando os 804 entrevistados pela Quaest de 23 a 26 de agosto, Ricardo lidera a corrida eleitoral após a largada oficial, com 35% das intenções de voto estimuladas. Pazolini está em segundo, com 28%, e Helder em terceiro, com 10%.





Já entre os entrevistados mais jovens (de 16 a 34 anos) e os de meia idade (de 35 a 59 anos), Ricardo e Pazolini estão tecnicamente empatados, mas, nos dois casos, o ex-prefeito de Vitória está numericamente à frente.





Na faixa dos mais jovens, Pazolini tem 26%; Ricardo, 25%. Entre os eleitores de meia idade, Pazolini alcança 34%, ante 31% de Ricardo. A margem de erro da sondagem é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





A conclusão é importantíssima: hoje, quem está dando a vitória a Ricardo é o eleitorado mais velho. Para ser mais preciso, são os idosos.





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