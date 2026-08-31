Idosos estão dando a vitória para Ricardo Ferraço neste momento

Na segmentação por faixa etária da última pesquisa da Quaest para a Rede Gazeta, divulgada na última quinta-feira (27), um dado que se destaca é o predomínio de Ricardo Ferraço (MDB) entre
os eleitores idosos, com 60 anos ou mais. Nessa faixa etária, o atual
governador reina absoluto, com 56%
das intenções de voto, contra só 19%
de Lorenzo Pazolini (Rep) e 14% de
Helder Salomão (PT).
No cômputo geral, considerando os 804 entrevistados pela
Quaest de 23 a 26 de agosto, Ricardo lidera a corrida eleitoral após a largada
oficial, com 35% das intenções de
voto estimuladas. Pazolini está em segundo, com 28%, e Helder em terceiro, com 10%.
Já entre os entrevistados mais jovens (de 16 a 34 anos) e os
de meia idade (de 35 a 59 anos), Ricardo e Pazolini estão tecnicamente
empatados, mas, nos dois casos, o ex-prefeito de Vitória está numericamente à
frente.
Na faixa dos mais jovens, Pazolini tem 26%; Ricardo, 25%. Entre
os eleitores de meia idade, Pazolini alcança 34%, ante 31% de
Ricardo. A margem de erro da sondagem é de 3 pontos percentuais para mais ou
para menos.
A conclusão é importantíssima: hoje, quem está dando a vitória a Ricardo é o eleitorado mais velho. Para
ser mais preciso, são os idosos.
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A Quest também testou os três possíveis cenários de 2º
turno. Ricardo é quem larga em vantagem. Se a eleição fosse hoje, ele venceria
seus dois adversários.
Em duelo direto contra Pazolini, o governador está 10 pontos
à frente: 45% a 35%.
Contra Helder, sua vantagem é de 38 pontos: 55% a 17%.
O instituto também discriminou os dados por faixa etária.
E a idade, mais uma vez, desempenha uma profunda diferença.
No confronto direto com Pazolini, confirmando a predileção e a vantagem de Ricardo entre os idosos – e o quanto esse segmento se mostra decisivo em sua
vantagem no momento –, o governador atinge o pico de 62% entre os eleitores acima de 60 anos. São simplesmente 37 pontos de vantagem sobre o
ex-prefeito, que só obtém 25% dentro desse estrato do eleitorado.
Entre os eleitores de meia idade, há um empate técnico; entre os mais jovens, pequena vantagem para Ricardo.
Avaliação do governo de Ricardo
Por fim, a avaliação do governo de Ricardo Ferraço,
inaugurado em abril, reforça o quanto ele se sai melhor entre idosos.
No resultado geral, 56%
dos entrevistados disseram aprovar o governo do sucessor de Casagrande,
enquanto só 13% o desaprovam. Por
outro lado, a pesquisa também revela um grande desconhecimento quanto ao
governo de Ricardo, já que 31% não
souberam responder.
Os melhores índices de aprovação de Ricardo, superando sua
média, são obtidos por ele junto aos eleitores 60+, com 64%.
Aliás, o gráfico mostra que, quanto mais velhos são os eleitores, mais bem avaliado é o trabalho do atual governador.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.
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