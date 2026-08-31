Chegou a hora de saber o que pensam os candidatos ao governo do ES

O formato de arguição pública, já usado na semana passada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, para entrevistar os presidenciáveis, deve ser encarado por cada candidato como uma oportunidade de se expor ao eleitor de uma forma direta e transparente. Isso é ouro em qualquer campanha eleitoral.





E é essa perspectiva que o eleitor vai ter com as tradicionais sabatinas dos candidatos ao governo do Espírito Santo, realizadas pelo jornal A Gazeta e pela rádio CBN Vitória. As entrevistas têm início nesta segunda-feira (31), às 10h, mais uma vez cercadas de expectativas: afinal, o que pensam aqueles que almejam o cargo público mais alto do Espírito Santo? Como pretendem melhorar a vida das pessoas?





Os três candidatos que, pela regra, tiveram pelo menos 5% das intenções de voto na pesquisa estimulada e estão aptos a participar das sabatinas serão entrevistados pelos colunistas de A Gazeta — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — e pela âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz. A partir de 14 de setembro, os candidatos ao Senado Federal também serão sabatinados.





Diferentemente da maior parte dos conteúdos eleitorais próprios dos candidatos nas redes sociais e dos programas produzidos para a TV, formatados sem o impacto do contraditório, nas sabatinas cada candidato vai estar diante de questionamentos que podem escapar de suas agendas públicas. E essa é uma excelente oportunidade de construir uma conexão com quem estará na frente das urnas em 4 de outubro.





Outro diferencial é estarem ao vivo na rádio CBN Vitoria e no site e nas redes sociais de A Gazeta. Esse é um ponto de contato importante para todos os envolvidos.





Nas sabatinas que começam nesta segunda (31) e seguem até quarta-feira (2), Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT) terão a chance de ser ouvidos, expor diretamente ao eleitor seus projetos, explicar questões importantes para a sociedade e ajudar a qualificar o debate de ideias que é fundamental para o processo democrático.