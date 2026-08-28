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Opinião da Gazeta

Como os candidatos no ES vão se comprometer com a base da dignidade da população?

Candidatos que pretendem fazer uma campanha eleitoral séria devem encarar esse problema, sem temer a sua falta de popularidade

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 05:00

Públicado em 

28 ago 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana Darc, Vitória Carlos Alberto Silva

A falta de apelo eleitoral do saneamento básico talvez seja, ironicamente, a maior credencial do seu impacto. Pode não aparecer na fotografia, mas muda tudo na vida das pessoas. Transforma a sociedade.  


E é por essa razão que falamos em dignidade no título deste editorial, porque coleta e tratamento de esgoto, além da disponibilidade da água, são a base de qualquer sociedade civilizada, por estarem conectados a tudo o que garante a própria vida, propiciando condições de saúde e moradia que melhoram a educaçao, a formação profissional, o desenvolvimento econômico e até a segurança pública.


Dados do Painel de Controle do Tribunal de Contas do Espírito Santo mostram que 68,5% do esgoto urbano é coletado nos municípios capixabas, indicando que grande parte do esgoto não é tratado. Os riscos sanitários provocam uma reação em cadeia, com doenças que pressionam os serviços de saúde. O dinheiro que não é gasto em saneamento precisa ser empregado de modo mais vultoso na saúde pública.


Candidatos que pretendem fazer uma campanha eleitoral séria devem encarar esse problema, sem temer a sua falta de popularidade. Deputados estaduais e federais, senadores, governador e presidente têm condições de agirem, dentro de suas atribuições, para fazerem o saneamento avançar. 


Os pleiteantes a esses cargos só precisam expor como pretendem fazer isso aos eleitores. Estes, por sua parte, devem também dar a devida atenção ao tema.


Até 2029,  estão previstos R$ 8,1 bilhões em investimentos em saneamento básico e recursos hídricos no Espírito Santo. O desafio é reduzir as desigualdades na cobertura de água e esgoto nos municípios. 


O Marco Legal do Saneamento está aí para balizar os trabalhos necessários, com o estabelecimento de metas a serem atingidas em 2033. Até lá, a coleta e o tratamento de esgoto terão de atingir 90% da população. 


As parcerias público-privadas estão avançando como estratégia para o cumprimento desse compromisso de universalização, mas a retirada desses custos do orçamento público não diminui o papel do poder público como fiscalizador, regulador e propositor de políticas públicas.

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