AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Editorial
  • Candidatos no ES precisam encarar a infraestrutura como padrão de competitividade
Opinião da Gazeta

Candidatos no ES precisam encarar a infraestrutura como padrão de competitividade

Essa nova dinâmica vai exigir uma atuação estratégica da bancada capixaba no Senado e na Câmara, incluindo o Espírito Santo nas decisões orçamentárias federais

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 05:00

Públicado em 

27 ago 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Porto
Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy Porto Central/Divulgação

Os investimentos em infraestrutura logística precisam continuar desembarcando no Espírito Santo, e eles estão previstos: até 2029, serão R$ 16,9 bilhões para rodovias, R$ 6,5 bilhões para portos e R$ 76,5 milhões para aeroportos. 


Isso inclui, por exemplo, os aportes na modernização da BR 101 feitos pela Ecovias Capixaba e o dinheiro investido na construção do Porto Central, em Presidente Kennedy, e do Imetame Porto Aracruz.


A localização estratégica do Estado já é por si só um diferencial, mas vai continuar demandando a integração de portos, rodovias, ferrovias e aeroportos para que o transporte e a movimentação de cargas em território capixaba sejam cada vez mais vantajosos para o setor produtivo brasileiro. Principalmente com o fim da concessão dos benefícios fiscais, esse será o diferencial para a instalação de novos empreendimentos.


Essa nova dinâmica vai exigir uma atuação estratégica da bancada capixaba no Senado e na Câmara, incluindo o Espírito Santo nas decisões orçamentárias federais. A duplicação da BR 262 é um gargalo que precisa começar a ser destravado, o que vai exigir essa articulação política. Assim como a cobrança pelos financiamentos para tirar do papel a EF 188, ferrovia que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro.


Está cada vez mais evidente que a qualidade da infraestrutura é o que vai pautar os investimentos. É ela que reduz prazos e custos de transporte e aumenta a eficiência. Ela impõe um padrão de competitividade que no fim se traduzirá em produtividade consistente. 


O Espírito Santo vem trabalhando nesse sentido, uma agenda que deve ser prioritária para o Palácio Anchieta como indutor, ao tornar também sustentáveis o ambiente fiscal e a segurança jurídica.


A construção de um ecossistema favorável ao investimento privado promove o desenvolvimento sustentável, com impactos que vão além da economia, da produtividade e da geração de emprego e renda. 


E é esse compromisso que deve ser encarado por quem almeja um cargo nas eleições de outubro: o trabalho permanente para ampliar a relevância econômica do Espírito Santo nacionalmente com organização institucional e capacidade de planejamento.

Leia Mais Sobre o Caso 

Turismo no ES: candidatos precisam ter um plano

Quando os candidatos ao governo do ES precisam ir direto ao ponto

Os candidatos à presidência e o desafio do cargo que pode muito, mas não pode tudo

Os candidatos ao governo e o pacto com o Espírito Santo que caminha para frente

Os candidatos à Assembleia Legislativa do ES e o dever de estar perto do povo

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta

Fique por dentro das últimas notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo com a redação de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Infraestrutura Eleições Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump anuncia medida contra "cartel da carne" após críticas a empresas brasileiras
Imagem de destaque
Novo Caged: ES fecha mais de 2.200 vagas pelo 2º mês seguido
Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28)
Caminhão pega fogo em avenida de Jardim Limoeiro, na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados