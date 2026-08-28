Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/08/2026

A carta “4 de Espadas” indica pausa, recuperação e um pouco mais de tranquilidade depois de períodos de desgaste. No amor, dar espaço para respirar poderá ajudar a reorganizar sentimentos. Na carreira, será importante não tentar resolver tudo de uma vez. Na saúde, descanso físico e mental deverá ser prioridade, especialmente se estiver acumulando cansaço. Entre amigos, talvez você prefira encontros mais tranquilos ou até um pouco de solitude, e respeitar essa necessidade fará bem.