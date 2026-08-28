Outubro Rosa: está aberta a loja da campanha em prol da Afecc no Shopping Vitória

E por mais um ano, eu, Renata Rasseli, abracei a causa, e junto da diretoria da Afecc, sob o comando de Marilúcia Dalla e Mariana Buaiz, abrimos a loja, ao lado de amigos e colaboradores do projeto. Veja quem prestigiou a festa na galeria de Mônica Zorzanelli.
Save the date!
Vem aí o Setembro Dourado!
O Setembro Dourado vem aí! E a Acacci criou a sua campanha oficial para o mês que reforça a conscientização sobre o câncer infantojuvenil: “Conhecer os sinais é o primeiro passo para novas possibilidades”. Para lançar a programação especial que acontecerá durante todo o mês, no próximo dia 03 de setembro, às 18h30, a Acacci promove o “Noite Dourada – Jantar de Massas” – evento que marca o lançamento oficial do Setembro Dourado. O jantar, que reunirá convidados, parceiros, apoiadores, empresas e voluntários da instituição, ficará sob o comando da chef Toninha Denadai, capitã do grupo Mãos do Coração e voluntária da associação, que será responsável pelo menu da noite.
Em São Mateus
Feira de café
A Feira Internacional do Café Conilon (FICC) desembarca em São Mateus entre os dias 8 e 10 de outubro para sua segunda edição. Itinerante, o evento chega a um dos principais polos produtivos do Norte capixaba e amplia o olhar para além do café. São Mateus concentra cerca de 35% da produção estadual de pimenta-do-reino e é conhecida como a Capital das Especiarias do Espírito Santo. A FICC receberá instituições como o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), a Brazilian Spice Association (BSA) e a NOVA ES. Logística e investimentos também estarão no radar, especialmente após a inclusão oficial de São Mateus no ParkLog ES. A feira ainda apresentará o projeto que testa o uso de gás natural na secagem do conilon. Geopolítica, turismo de experiência e futuro do consumo estão entre os eixos da curadoria. A programação completa será divulgada em breve.
Em Pedra Azul
O chef Claude Troisgros assume as panelas em jantar especial, nesta sexta-feira, na Pousada Rabo do Lagarto, de Lilia Mello, em Pedra Azul, dentro da programação de experiência gourmet da nossa Nonna Mia, de Clarissa Soyka. Quem assina a decoração do happening é Bruna Medeiros, da Festar. Nesta quinta-feira (27), o chef Juarez Campos comandou o almoço Moquecando dentro da mesma experiência.
Congresso
Os advogados Marcelo Melo Rodrigues e Pedro Henrique Campos Queiroga, sócios da Bergi Advocacia, estarão nesta sexta-feira (28), no III Congresso Capixaba de Direito da Empresa, que acontece no Cerimonial Itamaraty, em Pedra Azul. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito da Empresa, em parceria com a OAB-ES, o encontro reúne especialistas de todo o Brasil para debater temas e desafios relacionados ao Direito Empresarial.
Outubro Rosa
Alda Libardi e Marianne Assbu são madrinhas da loja do Outubro Rosa, nesta segunda-feira (31), das 18h às 20h. Na terça-feira, dia 1º, é a vez de Eulália Chieppe, das 13h às 17h.
Fórum
Samir Nemer, advogado tributarista e empresarial, participou do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, evento que reúne alguns dos principais nomes da economia e dos negócios dos dois mercados. Em sua quinta edição, o encontro discutiu a nova agenda de relações entre Brasil e países árabes, com atenção às oportunidades de expansão comercial e formação de parcerias estratégicas
Em São Paulo
Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, esteve em São Paulo conferindo de perto as novidades que chegam em breve ao Espírito Santo. Nos showrooms da Thelios, Marcolin e Sáfilo, conferiu os lançamentos de marcas como Tom Ford, Celine, Dior, Fendi, Loewe, Carrera, Carolina Herrera e Boss. Spoiler: as coleções entregam tudo que o mercado de moda está pedindo – peças maiores, óculos máscara, lentes cosméticas em alta e shapes vintage como o oval de volta com força total.