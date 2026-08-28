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Renata Rasseli

Outubro Rosa: está aberta a loja da campanha em prol da Afecc no Shopping Vitória

Toda a renda arrecadada com a venda os produtos da loja será revertida para a Associação Feminina de Combate ao Câncer

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

28 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Glorinha Corrêa, Marcela Raizer, Renata Pimentel, Mariana Buaiz, Adriana Delmaestro, Marilucia Dalla, Lea Penedo, Ana Clark e Katia Vasconcellos
Glorinha Corrêa, Marcela Raizer, Renata Pimentel, Mariana Buaiz, a designer Adriana Delmaestro,  responsável pela criação da camisa da campanha, Marilucia Dalla, Lea Penedo, Ana Clark e Katia Vasconcellos: a Loja do Outubro Rosa está aberta no Shopping Vitória, até o dia 31 de outubro.  Mônica Zorzanelli
Maior e com uma área inédita para rodas de conversas, a Loja Outubro Rosa, da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), abriu as portas nesta quinta-feira (27), no Shopping Vitória. A iniciativa, que permanece no empreendimento até 31 de outubro, amplia a programação dedicada à causa e ganha uma estrutura maior para receber o público durante o período de mobilização em torno da campanha. 

Entre os itens disponíveis para comercialização estão camisas, canecas, bags, sombrinhas, garrafas térmicas, bolsas térmicas, porta-vinho, canetas e nécessaires. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida para a assistência aos pacientes oncológicos atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Santa Rita.

Este ano, a designer Adriana Delmaestro foi a responsável pela criação da camisa da campanha. Ela explica o conceito do material: “Rosa foi o início da minha criação, pois conheci a Afecc e toda sua dimensão por meio da minha mãe, Rosa. Foi imediata a minha admiração. A solidariedade, dedicação e voluntariado dessa causa é simbolizada nessa cor. Além disso, Rosa também é a flor que, reunidas, formam um bouquet sempre bem-vindo de promessas, beleza e graças recebidas, são as voluntárias. Sendo assim, Rosa é a Afecc em todos os seus simbolismos.”

Em sua 17ª edição, a campanha destaca a importância da mobilização da sociedade em torno da prevenção e da identificação precoce do câncer de mama, além de fortalecer uma rede de cuidado, acolhimento e esperança. 

E por mais um ano, eu, Renata Rasseli, abracei a causa, e junto da diretoria da Afecc, sob o comando de Marilúcia Dalla e Mariana Buaiz, abrimos a loja, ao lado de amigos e colaboradores do projeto. Veja quem prestigiou a festa na galeria de Mônica Zorzanelli. 
Lançamento
Ivana Ruy, Ricardo Silveira e Luana Ruy
Ivana Ruy, Ricardo Silveira e Luana Ruy: happy hour de lançamento de tour pela Coreia e Singapura e uma imersão pelo universo da K-Beauty. A viagem será em maio de 2027.  Renata Rasseli

Save the date!

Vem aí o Setembro Dourado!

O Setembro Dourado vem aí! E a Acacci criou a sua campanha oficial para o mês que reforça a conscientização sobre o câncer infantojuvenil: “Conhecer os sinais é o primeiro passo para novas possibilidades”. Para lançar a programação especial que acontecerá durante todo o mês, no próximo dia 03 de setembro, às 18h30, a Acacci promove o “Noite Dourada – Jantar de Massas” – evento que marca o lançamento oficial do Setembro Dourado. O jantar, que reunirá convidados, parceiros, apoiadores, empresas e voluntários da instituição, ficará sob o comando da chef Toninha Denadai, capitã do grupo Mãos do Coração e voluntária da associação, que será responsável pelo menu da noite.

Mulheres de negócios
Martha Campos e Elayne Borel durante encontro mensal da Rede Mulheres de Negócios
Martha Campos e Elayne Borel durante encontro mensal da Rede Mulheres de Negócios, na quarta-feira (26), no Wine Garden, em Vila Velha. Martha integrou a programação do evento com o Case - A coragem de encerrar ciclos: uma conversa sobre escolhas, mudanças e novos começos. A ocasião também foi dedicada à comemoração do lançamento do segundo livro "Mulheres de Negócios". Elani Passos

Em São Mateus

Feira de café

A Feira Internacional do Café Conilon (FICC) desembarca em São Mateus entre os dias 8 e 10 de outubro para sua segunda edição. Itinerante, o evento chega a um dos principais polos produtivos do Norte capixaba e amplia o olhar para além do café. São Mateus concentra cerca de 35% da produção estadual de pimenta-do-reino e é conhecida como a Capital das Especiarias do Espírito Santo. A FICC receberá instituições como o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), a Brazilian Spice Association (BSA) e a NOVA ES. Logística e investimentos também estarão no radar, especialmente após a inclusão oficial de São Mateus no ParkLog ES. A feira ainda apresentará o projeto que testa o uso de gás natural na secagem do conilon. Geopolítica, turismo de experiência e futuro do consumo estão entre os eixos da curadoria. A programação completa será divulgada em breve.

Em Vila Velha
Fernando Saliba, presidente do ES em Ação ao lado de Éder Lemke, presidente da Assevila
Fernando Saliba, presidente do ES em Ação ao lado de Éder Lemke, presidente da Assevila: no 30º Café de Negócios da Assevila.  Fabrício Lima

Em Pedra Azul

O chef Claude Troisgros assume as panelas em jantar especial, nesta sexta-feira, na Pousada Rabo do Lagarto, de Lilia Mello, em Pedra Azul, dentro da programação de experiência gourmet da nossa Nonna Mia, de Clarissa Soyka. Quem assina a decoração do happening é Bruna Medeiros, da Festar. Nesta quinta-feira (27), o chef Juarez Campos comandou o almoço Moquecando dentro da mesma experiência.  


Congresso

Os advogados Marcelo Melo Rodrigues e Pedro Henrique Campos Queiroga, sócios da Bergi Advocacia, estarão nesta sexta-feira (28), no III Congresso Capixaba de Direito da Empresa, que acontece no Cerimonial Itamaraty, em Pedra Azul. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito da Empresa, em parceria com a OAB-ES, o encontro reúne especialistas de todo o Brasil para debater temas e desafios relacionados ao Direito Empresarial.

Outubro Rosa

Alda Libardi e Marianne Assbu são madrinhas da loja do Outubro Rosa, nesta segunda-feira (31), das 18h às 20h. Na terça-feira, dia 1º, é a vez de Eulália Chieppe, das 13h às 17h. 


Fórum

Samir Nemer, advogado tributarista e empresarial, participou do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, evento que reúne alguns dos principais nomes da economia e dos negócios dos dois mercados. Em sua quinta edição, o encontro discutiu a nova agenda de relações entre Brasil e países árabes, com atenção às oportunidades de expansão comercial e formação de parcerias estratégicas

Em São Paulo
Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, esteve em São Paulo conferindo de perto as novidades que chegam em breve ao Espírito Santo. Nos showrooms da Thelios, Marcolin e Sáfilo, conferiu os lançamentos de marcas como Tom Ford, Celine, Dior, Fendi, Loewe, Carrera, Carolina Herrera e Boss. Spoiler: as coleções entregam tudo que o mercado de moda está pedindo – peças maiores, óculos máscara, lentes cosméticas em alta e shapes vintage como o oval de volta com força total.

Em Bariloche
Dr. Bruno Valbon e Família
 O oftalmologista Bruno Valbon escolheu um destino especial para comemorar o primeiro aniversário da filha caçula, Catarina: Bariloche, na Argentina. Na foto: Bruno Valbon, Emmily Rocha, Isadora e Catarina Valbon.  Arquivo pessoal

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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