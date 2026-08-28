Outubro Rosa: está aberta a loja da campanha em prol da Afecc no Shopping Vitória

Maior e com uma área inédita para rodas de conversas, a Loja Outubro Rosa , da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), abriu as portas nesta quinta-feira (27), no Shopping Vitória. A iniciativa, que permanece no empreendimento até 31 de outubro , amplia a programação dedicada à causa e ganha uma estrutura maior para receber o público durante o período de mobilização em torno da campanha.





Entre os itens disponíveis para comercialização estão camisas, canecas, bags, sombrinhas, garrafas térmicas, bolsas térmicas, porta-vinho, canetas e nécessaires. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida para a assistência aos pacientes oncológicos atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Santa Rita.





Este ano, a designer Adriana Delmaestro foi a responsável pela criação da camisa da campanha. Ela explica o conceito do material: “ Rosa foi o início da minha criação, pois conheci a Afecc e toda sua dimensão por meio da minha mãe, Rosa . Foi imediata a minha admiração. A solidariedade, dedicação e voluntariado dessa causa é simbolizada nessa cor. Além disso, Rosa também é a flor que, reunidas, formam um bouquet sempre bem-vindo de promessas, beleza e graças recebidas, são as voluntárias. Sendo assim, Rosa é a Afecc em todos os seus simbolismos.”





Em sua 17ª edição, a campanha destaca a importância da mobilização da sociedade em torno da prevenção e da identificação precoce do câncer de mama, além de fortalecer uma rede de cuidado, acolhimento e esperança.



E por mais um ano, eu, Renata Rasseli, abracei a causa, e junto da diretoria da Afecc, sob o comando de Marilúcia Dalla e Mariana Buaiz, abrimos a loja, ao lado de amigos e colaboradores do projeto. Veja quem prestigiou a festa na galeria de Mônica Zorzanelli.