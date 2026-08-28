Vem aí a biografia de Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica

Está previsto para a primeira quinzena de setembro o lançamento da biografia (autorizada) “Euclério - O político que não se curva”, calhamaço de 400 páginas do biógrafo Romulo Felippe, ocupante da cadeira 9 da centenária Academia Espírito-santense de Letras.
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Além de uma centena de entrevistas realizadas e milhares de outros documentos garimpados, Romulo se debruçou incansavelmente sobre cerca de 20 mil páginas dos anais da Assembleia Legislativa, onde o atual prefeito de Cariacica exerceu cinco mandatos de deputado estadual.
Da dura infância em Jardim América, vendendo churrasquinho para ajudar nas contas de casa, passando por leucemia e transplante de rim, Euclério Sampaio (MDB) detalha desde as batalhas legislativas que resultaram no fim do pedágio na Terceira Ponte à reeleição com mais de 88% dos votos em Cariacica.
Euclério herdou mais do que o nome do pai, um delegado linha-dura no combate à criminalidade cariaciquense, décadas atrás. Sua fama de “deputado-investigador” o fazia empilhar denúncias como opositor do então governo Paulo Hartung.
Daquelas figuras emblemáticas, amado por uns e odiado por outros, Euclério inegavelmente pavimentou uma jornada impressionante. Creio se tratar uma leitura obrigatória para aliados e adversários
Romulo Felippe Biógrafo
Romulo Felippe, que no ano passado lançou outro o livro - “Enigma Ferraço” -, sobre a vida do mandatário mais longevo do Brasil, pai do governador Ricardo Ferraço (o também combativo Theodorico), garante que a “obra eucleriana” é “nitroglicerina pura”.
“A biografia foi construída de fora para dentro. Ou seja, levantando um arcabouço de informações externas e o ouvindo seguidas vezes na fase final da apuração. Apesar de sua conhecida combatividade, em momento algum houve qualquer tipo de interferência ou censura no meu trabalho”, esclarece o autor.
Além da cadeira na Academia de Letras, o jornalista e escritor é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Autor de 27 livros, Romulo Felippe tem títulos no Brasil, Europa e Estados Unidos.
O autor disse que o preço da capa e a tiragem do livro ainda não foram definidos, bem como os locais onde a obra estará à venda. “Até semana que vem terei todos esses dados. Adianto, todavia, que o livro é em capa dura, 400 páginas e com uma tiragem excepcional para os padrões do Espírito Santo.”
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