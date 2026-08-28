Vem aí a biografia de Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica

Está previsto para a primeira quinzena de setembro o lançamento da biografia (autorizada) “Euclério - O político que não se curva”, calhamaço de 400 páginas do biógrafo Romulo Felippe, ocupante da cadeira 9 da centenária Academia Espírito-santense de Letras.





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Além de uma centena de entrevistas realizadas e milhares de outros documentos garimpados, Romulo se debruçou incansavelmente sobre cerca de 20 mil páginas dos anais da Assembleia Legislativa, onde o atual prefeito de Cariacica exerceu cinco mandatos de deputado estadual.