Vitória pode ter lei que proíbe publicidade de bets

A publicidade de casas de apostas poderá ser proibida em Vitória. É o que prevê o Projeto de Lei protocolado recentemente na Câmara de Vitória pelo vereador Pedro Trés (PSB). Na prática, o PL altera a legislação municipal já existente sobre publicidade para vedar a divulgação direta ou indireta de bets e outros jogos de azar pela cidade.





A iniciativa ocorre diante do avanço das apostas on-line e dos impactos associados ao jogo problemático. Segundo especialistas, mais de 25 milhões de brasileiros apostaram em 2025 e 4,4% da população apresentou prevalência de transtorno do jogo.





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"Atualmente é possível dizer que cerca de 3 milhões de pessoas sofrem de ludopatia no Brasil e outras 11 milhões têm ou já tiveram problemas com jogos, o que torna a inibição de publicidades desse tipo algo urgente a ser discutido pelo Poder Público", afirma o psicólogo Luiz Renato Locatelli, especialista em adicção por jogos de azar.