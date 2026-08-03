Como será a rodoviária da cidade do ES que (ainda) não tem rodoviária

Na parte externa do futuro terminal, as equipes trabalham na pavimentação da nova via de acesso que ligará o bairro Três Barras à rodoviária. A nova ligação de acesso rápido faz parte do pacote de obras do complexo e deve melhorar a mobilidade urbana da cidade, sendo uma alternativa para motoristas que passam pela BR-101.





O novo acesso partirá da rodoviária, passando pela região onde está localizada a Escola Maple Bear, no bairro Três Barras, seguindo até o supermercado Oriundi.





O investimento é superior a R$ 14 milhões e, desse valor, 50% são oriundos dos cofres do governo do Estado e 50% de recursos próprios da Prefeitura de Linhares.





Quando concluída, a Rodoviária Municipal Vital Scaramussa (nome dado em homenagem ao pai do prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa), deverá atender cerca de 300 mil passageiros por ano.





A cidade que tem até aeroporto finalmente terá uma rodoviária. O povo agradece.