Como será a rodoviária da cidade do ES que (ainda) não tem rodoviária

O fato de não ter uma rodoviária para atender sua população e seus visitantes - um dos maiores constrangimentos vividos por Linhares ao longo do tempo -, tem hora para acabar: até o final deste ano, o terminal de ônibus da cidade deverá ser finalmente inaugurado.
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A rodoviária municipal está sendo construída em uma área de mais de 13 mil metros quadrados onde serão instaladas 11 plataformas para embarque e desembarque de ônibus; sete bilheterias para venda de passagens; vagas para carros (incluindo vagas para PCDs e idosos); estacionamento para motos; áreas para táxis e carros de aplicativo; praça de alimentação; sanitários e áreas para comércio e serviços.
Depois do avanço da montagem da estrutura metálica da Rodoviária Municipal de Linhares, a obra entra agora na etapa de construção da alvenaria dos quiosques e dos guichês de atendimento, além de ter continuidade a obra de infraestrutura dos banheiros.
Na parte externa do futuro terminal, as equipes trabalham na pavimentação da nova via de acesso que ligará o bairro Três Barras à rodoviária. A nova ligação de acesso rápido faz parte do pacote de obras do complexo e deve melhorar a mobilidade urbana da cidade, sendo uma alternativa para motoristas que passam pela BR-101.
O novo acesso partirá da rodoviária, passando pela região onde está localizada a Escola Maple Bear, no bairro Três Barras, seguindo até o supermercado Oriundi.
O investimento é superior a R$ 14 milhões e, desse valor, 50% são oriundos dos cofres do governo do Estado e 50% de recursos próprios da Prefeitura de Linhares.
Quando concluída, a Rodoviária Municipal Vital Scaramussa (nome dado em homenagem ao pai do prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa), deverá atender cerca de 300 mil passageiros por ano.
A cidade que tem até aeroporto finalmente terá uma rodoviária. O povo agradece.
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