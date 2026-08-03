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Coluna Leonel Ximenes

Como será a rodoviária da cidade do ES que (ainda) não tem rodoviária

Prefeitura diz que terminal será inaugurado até o final do ano

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 03:16

Públicado em 

03 ago 2026 às 03:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Obra da Rodoviária Municipal de Linhares, que terá capacidade para atender 300 mil passageiros/ano
Obra da Rodoviária de Linhares, que terá capacidade para atender 300 mil passageiros/ano Rallyson Marcondes

O fato de não ter uma rodoviária para atender sua população e seus visitantes - um dos maiores constrangimentos vividos por Linhares ao longo do tempo -, tem hora para acabar: até o final deste ano, o terminal de ônibus da cidade deverá ser finalmente inaugurado.


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A rodoviária municipal está sendo construída em uma área de mais de 13 mil metros quadrados onde serão instaladas 11 plataformas para embarque e desembarque de ônibus; sete bilheterias para venda de passagens; vagas para carros (incluindo vagas para PCDs e idosos); estacionamento para motos; áreas para táxis e carros de aplicativo; praça de alimentação; sanitários e áreas para comércio e serviços.


Depois do avanço da montagem da estrutura metálica da Rodoviária Municipal de Linhares, a obra entra agora na etapa de construção da alvenaria dos quiosques e dos guichês de atendimento, além de ter continuidade a obra de infraestrutura dos banheiros. 


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Na parte externa do futuro terminal, as equipes trabalham na pavimentação da nova via de acesso que ligará o bairro Três Barras à rodoviária. A nova ligação de acesso rápido faz parte do pacote de obras do complexo e deve melhorar a mobilidade urbana da cidade, sendo uma alternativa para motoristas que passam pela BR-101.


O novo acesso partirá da rodoviária, passando pela região onde está localizada a Escola Maple Bear, no bairro Três Barras, seguindo até o supermercado Oriundi.


O investimento é superior a R$ 14 milhões e, desse valor, 50% são oriundos dos cofres do governo do Estado e 50% de recursos próprios da Prefeitura de Linhares.


Quando concluída, a Rodoviária Municipal Vital Scaramussa (nome dado em homenagem ao pai do prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa), deverá atender cerca de 300 mil passageiros por ano.


A cidade que tem até aeroporto finalmente terá uma rodoviária. O povo agradece.

Obra em vias de acesso ao futuro terminal rodoviário de Linhares
Obra em vias públicas de acesso ao futuro terminal rodoviário de Linhares Rallyson Marcondes

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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