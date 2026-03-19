Futura rodoviária em cidade do ES já tem nome. Do pai do prefeito

Início dos trabalhos de cobertura da futura Rodoviária de Linhares. Crédito: Felipe Reis

A tão sonhada rodoviária de Linhares, cidade do Norte do Espírito Santo que só tem aeroporto (por enquanto), será inaugurada no segundo semestre deste ano. Mas o terminal de ônibus já tem nome: Rodoviária Vital Scaramussa, uma homenagem ao pai do atual prefeito, Lucas Scaramussa (Podemos).



O projeto do nome do terminal rodoviário, apresentado pelo presidente da Câmara de Linhares, vereador Roninho Passos (Podemos), foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares, no último dia 9.

“É um sonho nosso e nada mais justo fazer uma homenagem a um senhor que teve um papel de excelência em nossa cidade”, discursou Passos, durante a sessão na qual estiveram presentes familiares de Vital, inclusive o seu filho, o prefeito Lucas.

Lucas Scaramussa, prefeito de Linhares. Crédito: Fernando Madeira

Vital Scaramussa, que era comerciante e gerente de uma empresa exportadora de cacau, morreu no dia 31 de março de 2021 em decorrência de complicações da Covid-19, aos 68 anos de idade.

Segundo a assessoria da prefeitura, ele morava em frente ao ponto de embarque e desembarque de ônibus da Águia Branca, em Linhares, e, com sua mulher, sempre dava lanches a pessoas carentes que transitavam pelo local.

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