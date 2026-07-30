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Coluna Leonel Ximenes

Ex-chefe da Polícia Civil do ES abre empresa de segurança privada

Delegado pediu demissão da instituição em abril, alegando problemas da saúde

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 13:59

Públicado em 

30 jul 2026 às 13:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
José Darcy Arruda ficou durante sete anos no comando da PCES Divulgação | Polícia Civil

Darcy Arruda, ex-delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, passou para o outro lado do balcão. Ele acaba de abrir uma empresa de segurança privada, especializada em prestar serviços na área de segurança e inteligência.


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“A ideia é assessorar empresas em seus negócios com relação à segurança, oferecendo análises de riscos, análises de inteligência para antecipar eventos críticos e mapeamento situacional de criminalidade da região em que ela está inserida”, enumera.


A Vigiles Urbani, nome da empresa, também vai oferecer capacitação para funcionários e empresários, comerciantes, gestores e diretores de empresas de segurança.


Delegado aposentado, Arruda pediu demissão do comando da PCES em abril passado, alegando motivos de saúde. Ele tem 34 anos de experiência na área da segurança pública, sendo sete como delegado-geral da PCES. É especialista em segurança pública pela Ufes e em gerenciamento de conflitos.

O SIGNIFICADO DE VIGILES URBANI

Os Vigiles Urbani (guardas da cidade) eram os membros do corpo oficial de bombeiros e da guarda policial da Roma Antiga. Criados pelo imperador Augusto por volta de 6 d.C., eles protegiam a cidade contra o fogo e mantinham a ordem nas ruas.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Segurança Segurança Patrimonial Segurança Pública José Darcy Arruda Polícia Civil
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