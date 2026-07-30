Ex-chefe da Polícia Civil do ES abre empresa de segurança privada

Darcy Arruda, ex-delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, passou para o outro lado do balcão. Ele acaba de abrir uma empresa de segurança privada, especializada em prestar serviços na área de segurança e inteligência.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





“A ideia é assessorar empresas em seus negócios com relação à segurança, oferecendo análises de riscos, análises de inteligência para antecipar eventos críticos e mapeamento situacional de criminalidade da região em que ela está inserida”, enumera.





A Vigiles Urbani, nome da empresa, também vai oferecer capacitação para funcionários e empresários, comerciantes, gestores e diretores de empresas de segurança.





Delegado aposentado, Arruda pediu demissão do comando da PCES em abril passado, alegando motivos de saúde. Ele tem 34 anos de experiência na área da segurança pública, sendo sete como delegado-geral da PCES. É especialista em segurança pública pela Ufes e em gerenciamento de conflitos.