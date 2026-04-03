Chefe da Polícia Civil no ES pede demissão e alega motivos de saúde

A saída do delegado ocorre em meio a uma série de polêmicas recentes. Conforme divulgada pela jornalista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, Arruda foi denunciado à Polícia Federal por suspeita de coação à testemunha. A notícia-crime foi apresentada pelo delegado Alberto Roque Peres, que prestou depoimento numa investigação federal.





De acordo com o documento citado pela coluna, também foi solicitada a apuração de outros possíveis crimes, como denunciação caluniosa, abuso de autoridade, prevaricação e obstrução de investigação de organização criminosa. O material foi encaminhado tanto à PF quanto ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).





O caso tem relação com a Operação Turquia, que investiga um esquema de desvio de drogas apreendidas para uma organização criminosa que atua na Ilha do Príncipe, em Vitória, envolvendo policiais civis.





O episódio ganhou repercussão após reportagem exibida pelo Fantástico, no último dia 29, mostrar o depoimento do delegado Alberto Roque Peres. Na ocasião, ele confirmou informações repassadas por um criminoso, que apontou um policial civil como sendo “o maior traficante de drogas do Espírito Santo”.





Segundo a coluna, o depoimento foi prestado em caráter sigiloso, na condição de testemunha. No entanto, após a repercussão do caso, Arruda teria divulgado, em entrevistas, o nome do delegado, que até então não havia sido tornado público.





Além disso, foi formalizada uma investigação interna na Corregedoria da Polícia Civil para apurar quais medidas haviam sido adotadas por Alberto ao tomar conhecimento das informações sobre o policial civil suspeito de relações com o tráfico. O procedimento foi determinado por meio de um ofício assinado por Arruda.





A iniciativa foi interpretada, no documento encaminhado à Polícia Federal, como uma possível retaliação. “Não são eventos isolados; é uma reação direta, uma retaliação à colaboração do noticiante com a investigação federal”, aponta o texto citado pela coluna.





Arruda nega as acusações e afirma que não houve qualquer tentativa de coação. “Não tive e não tenho nenhuma intenção de coagir um delegado de polícia ou mesmo interferir em uma investigação. Os documentos e informações que ele citou em seu depoimento, cerca de 3 ou 4 denúncias, nós ainda não localizamos. Nossa intenção é no sentido de que ele apresente o que possui”, disse.





Ele também afirmou que solicitou à Corregedoria um levantamento de investigações antigas, destacando que parte dos registros ainda está em formato físico, o que dificulta a localização.