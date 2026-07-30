Documentário premiado de Eliza Capai estreia no ES: "É como passar o filme em casa"

Premiado durante o 33º Festival de Cinema de Vitória, o documentário A Fabulosa Máquina do Tempo, dirigido por Eliza Capai, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (30), após uma trajetória de destaque por festivais nacionais e internacionais.





Coprodução da Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil, o longa acompanha o cotidiano de meninas de Guaribas, no sertão do Piauí, que crescem entre as memórias da fome vivida por suas mães e os sonhos de um futuro com mais oportunidades.





Antes da estreia nacional, o filme passou por importantes festivais. A produção abriu a mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, com sessões esgotadas, e, no Espírito Santo, integrou a 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas do 33º Festival de Cinema de Vitória, onde conquistou o Troféu Vitória de Melhor Fotografia, assinado por Carol Quintanilha.





Para Eliza Capai, exibir o filme em Vitória teve um significado especial. A cineasta, que cresceu no Espírito Santo, define o festival como uma volta para casa e destaca o carinho com que a produção foi recebida pelo público capixaba.





"Meus pais estão aí, então passar o filme no Festival de Vitória é como passar o filme em casa. Fiquei muito feliz com o prêmio de fotografia para a Carol Quintanilha, que além de fotógrafa foi uma grande parceira criativa. As invenções do filme e as brincadeiras com as meninas nasceram muito dessa troca", afirma.