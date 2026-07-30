Governo do ES assume gestão da Segunda Ponte, e obras da 5ª faixa começam nesta sexta (31)

Antes sob a administração da União, a Segunda Ponte agora é do Governo do Espírito Santo. Com a gestão em mãos, o Estado começa nesta sexta-feira (31) as obras de implementação da quinta faixa sobre a via. Demandando um investimento de R$ 15 milhões, a nova intervenção está prevista para ser entregue ainda em 2026. A expectativa é que promova melhoria no trânsito para quem chega a Vitória.
Com a transferência da coordenação sobre a Segunda Ponte, o Estado assume a manutenção, a operação e o monitoramento de toda a estrutura, que tem 1,3 quilômetro de extensão e interliga o município de Vitória a Cariacica e Vila Velha. A mudança, por sinal, foi um pedido do próprio Governo do Espírito Santo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), antiga gestora da via.
Por meio de nota, o Governo do Estado informou que as obras da Segunda Ponte começarão pelo canteiro de obras, com mobilização e montagem, além da preparação de equipes e da chegada de equipamentos ao local.
A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) explicou que a primeira parte da obra vai ocorrer na parte de baixo da ponte, com intervenções estruturais para garantir o reforço da via. Não será necessário, neste primeiro momento, promover interdições.
Posteriormente, segundo a Semobi, serão divulgados os momentos de interdição sobre a ponte e o entorno. Esses períodos devem entrar em vigor, segundo a secretaria, quando houver a retirada da divisória atual (o canteiro do centro da via) e a transfência dos postes de iluminação para as laterais, nos dois sentidos.
A estimativa é que as obras sejam executadas, segundo o próprio Estado, no período noturno, das 21h às 5h, para minimizar transtornos aos motoristas. O tráfego será direcionado para as Cinco Pontes, nos momentos de interdição temporária.
A Semobi é responsável por coordenar a operação de todas as pontes metropolitanas: Florentino Avidos, Terceira Ponte e, agora, Segunda Ponte. Com a passagem da gestão para o Estado, as demais autoridades que respondem pela Segunda Ponte são o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Após o término das intervenções, o monitoramento passará a ser feito pela Ceturb Rodovias. Para isso, a Semobi também vai instalar câmeras na Segunda Ponte, que estarão interligadas ao Centro Integrado de Mobilidade, além de montar uma base, igual à da Terceira Ponte, onde ficarão um guincho pesado, um guincho leve, uma ambulância e um carro de apoio.
Os serviços de atendimento na via vão funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana. Os acidentes de trânsito, registrados sobre a Segunda Ponte, serão monitorados pelo BPTran.