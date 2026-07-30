Governo do ES assume gestão da Segunda Ponte, e obras da 5ª faixa começam nesta sexta (31)

A Semobi é responsável por coordenar a operação de todas as pontes metropolitanas: Florentino Avidos, Terceira Ponte e, agora, Segunda Ponte. Com a passagem da gestão para o Estado, as demais autoridades que respondem pela Segunda Ponte são o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Após o término das intervenções, o monitoramento passará a ser feito pela Ceturb Rodovias. Para isso, a Semobi também vai instalar câmeras na Segunda Ponte, que estarão interligadas ao Centro Integrado de Mobilidade, além de montar uma base, igual à da Terceira Ponte, onde ficarão um guincho pesado, um guincho leve, uma ambulância e um carro de apoio.





Os serviços de atendimento na via vão funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana. Os acidentes de trânsito, registrados sobre a Segunda Ponte, serão monitorados pelo BPTran.