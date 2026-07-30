Dente do siso: por que dói, quando extrair e cinco dicas para aliviar os sintomas

Está sentindo dor porque o dente do siso começou a nascer? O terceiro molar, popularmente conhecido como siso, é o último dente a surgir na arcada dentária. Em geral, sua erupção acontece entre os 17 e os 25 anos e, na maioria das pessoas, são quatro dentes: dois na parte superior e dois na inferior.
Segundo o cirurgião bucomaxilofacial Caio Damaceno Rodrigues, a dor costuma estar relacionada à falta de espaço na arcada dentária. Como os demais dentes já estão completamente posicionados quando o siso começa a nascer, é comum que ele fique impactado (preso parcial ou totalmente no osso ou na gengiva), o que pode fazer com que cresça inclinado ou exerça pressão sobre os dentes vizinhos.
"A dor acontece principalmente por falta de espaço. Como a arcada dentária já está formada, o siso pode ficar impactado, preso no osso ou na gengiva, nascer torto e até empurrar os outros dentes", explica o especialista.
Além do desconforto, a erupção do siso pode provocar inflamação da gengiva ao redor do dente, quadro conhecido como pericoronarite, causando dor, inchaço e dificuldade para mastigar. Em alguns casos, a pressão exercida pelo dente também pode atingir estruturas nervosas. Outro problema frequente é a dificuldade de higienização da região, o que aumenta o risco de cáries tanto no próprio siso quanto nos dentes vizinhos.
Quando devem ser retirados?
Segundo o cirurgião bucomaxilofacial, nem toda pessoa precisa extrair o dente do siso.
"Quando o siso nasce corretamente, está bem posicionado, não apresenta cáries e pode ser higienizado adequadamente, não há necessidade de extração. Já nos casos de impactação total ou parcial, com sintomas como dor, infecções recorrentes, falta de espaço que possa comprometer o dente vizinho ou por indicação ortodôntica, a extração é recomendada", explica.
Como funciona a cirurgia de retirada do dente siso?
Em primeiro lugar, deve ser feita uma avaliação com uma radiografia panorâmica, dependendo do caso, precisando fazer uma tomografia para ver a posição das raízes e a proximidade com os nervos. Após essa análise, é aplicado a anestesia local. Em seguida, se o dente estiver muito incluso, é feito um pequeno corte na gengiva e se necessário a repartição do dente em partes para facilitar a remoção.
Depois da extração, é realizada a sutura, com a aplicação dos pontos no local do procedimento. Após a cirurgia, o paciente entra no período pós operatório, no qual é fundamental permanecer de repouso e com os cuidados e as orientações recomendados pelo profissional responsável.
Para aliviar os sintomas provocados pelo nascimento do dente do siso, o cirurgião oferece cinco dicas que podem ajudar a controlar a dor e a inflamação.
Compressa fria na parte externa do rosto, na região do dente que está nascendo, ajudando a reduzir o inchaço e a dor.
Bochecho com água e sal, contribuindo na higiene local e reduzindo a inflamação na gengiva.
Analgésicos e Anti-inflamatórios, conforme orientação e prescrição de um Cirurgião Dentista
Higiene bucal reforçada, sempre passar a escova de dente, fio dental na região e manter essa região bem limpa para que não tenha acúmulo de resíduos que pioram a inflamação.
Evitar alimentos duros, quentes ou muitos temperados enquanto a área estiver sensível, priorizando comidas mais pastosas e frias.