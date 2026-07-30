Dente do siso: por que dói, quando extrair e cinco dicas para aliviar os sintomas

Está sentindo dor porque o dente do siso começou a nascer? O terceiro molar, popularmente conhecido como siso, é o último dente a surgir na arcada dentária. Em geral, sua erupção acontece entre os 17 e os 25 anos e, na maioria das pessoas, são quatro dentes: dois na parte superior e dois na inferior.





Segundo o cirurgião bucomaxilofacial Caio Damaceno Rodrigues, a dor costuma estar relacionada à falta de espaço na arcada dentária. Como os demais dentes já estão completamente posicionados quando o siso começa a nascer, é comum que ele fique impactado (preso parcial ou totalmente no osso ou na gengiva), o que pode fazer com que cresça inclinado ou exerça pressão sobre os dentes vizinhos.





"A dor acontece principalmente por falta de espaço. Como a arcada dentária já está formada, o siso pode ficar impactado, preso no osso ou na gengiva, nascer torto e até empurrar os outros dentes", explica o especialista.





Além do desconforto, a erupção do siso pode provocar inflamação da gengiva ao redor do dente, quadro conhecido como pericoronarite, causando dor, inchaço e dificuldade para mastigar. Em alguns casos, a pressão exercida pelo dente também pode atingir estruturas nervosas. Outro problema frequente é a dificuldade de higienização da região, o que aumenta o risco de cáries tanto no próprio siso quanto nos dentes vizinhos.