AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Candidato não pode mandar mensagem para eleitor sem autorização

O autor do contato indesejado pode ser punido até com a cassação do registro da candidatura

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 17:17

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 ago 2026 às 17:17

A comunicação rápida por aplicativos é uma estratégia que pode facilitar o acesso de candidatos ao eleitor durante a campanha. Mas quem está na disputa por votos precisa ficar atento: não é permitido mandar mensagem sem autorização prévia. O autor do contato indesejado pode ser punido até com a cassação do registro da candidatura.


O envio de mensagens de campanha eleitoral por aplicativos ou outros meios eletrônicos é disciplinado pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) e regulamentado por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo afirma o doutor em Direito Constitucional Daury Cesar Fabriz, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). 


Além disso, lembra Daury Fabriz, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018) – ao contexto eleitoral também consolida o entendimento de que os dados pessoais do eleitor, como o número de telefone, não podem ser tratados de forma abusiva.


"Caso receba mensagens indesejadas, o eleitor pode solicitar imediatamente o descadastramento, guardar provas das mensagens (prints, número do remetente e datas) e registrar denúncia junto à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral, quando houver indícios de irregularidade", diz o professor.


Daury Fabriz acrescenta que o descumprimento das regras pode submeter o candidato, partido ou a coligação às sanções previstas na legislação eleitoral, incluindo multa e, conforme o caso concreto, outras consequências decorrentes de propaganda irregular ou abuso dos meios de comunicação.

Eleições 2026: comunicação, WhatsApp
O eleitor pode exigir o descadastramento imediato de seu telefone da lista de contatos do candidato Magnific

Se o candidato realizar o chamado disparo em massa (envio, compartilhamento ou encaminhamento de conteúdo para grande volume de usuários) de mensagens sem autorização, usando ferramentas automatizadas, softwares de disparo ou inteligência artificial de forma coordenada, a conduta deixa de ser propaganda irregular e passa a ser tratada como abuso de poder econômico ou uso irregular dos meios de comunicação


Nesse caso, a Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/1990) prevê cassação do registro de candidatura ou do diploma (caso o candidato já tenha sido eleito, além da inelegibilidade por oito anos).

Acesso lícito

Os candidatos podem enviar mensagens, desde que o acesso aos números de telefone dos eleitores seja lícito. A legislação garante a todo cidadão que seus dados pessoais – qualquer informação que permita identificá-lo – não sejam usados sem autorização prévia ou sem outra base legal prevista na LGPD. 

Vale ressaltar que, mesmo que tenha acesso às informações de forma legal, o candidato é obrigado a interromper o disparo de mensagens se o eleitor não quiser mais receber aquele tipo de conteúdo. 

O candidato que descumprir as regras pode ser punido, e as sanções variam conforme a gravidade e a amplitude da irregularidade.  

Veja Também 

Eleições 2026: comunicação, WhatsApp

Candidato não pode mandar mensagem para eleitor sem autorização

Reunião do Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do El Niño (CICC El Niño) realizada nesta terça-feira (21)

El Niño está plenamente estabelecido no ES, aponta 6º boletim do CICC

Eleições: Movimentação política; sobe e desce; ganha e perde

Os partidos que mais ganharam e os que mais perderam filiados de 2022 a 2026

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Campanha Eleitoral
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Theo e Cassiano são filhos de Miguel Falabella
Quem são Theo e Cassiano, filhos de Miguel Falabella que vivem longe dos holofotes
Polícia / sirene
Casal e filho são encontrados mortos dentro de apartamento em Curitiba
Imagem de destaque
Vai montar o quarto infantil? 5 dicas para criar um espaço funcional que acompanha o crescimento da criança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados