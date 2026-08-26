6 dicas para construir uma carreira artística mais sustentável 

A necessidade de organização se torna ainda mais evidente diante da informalidade do setor. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram a relevância econômica do setor cultural, que reunia cerca de 5,9 milhões de pessoas ocupadas em 2024, o equivalente a 5,8% do total de trabalhadores do país. Apesar disso, 44,6% desses profissionais estavam em ocupações informais, o que reforça os desafios relacionados à estabilidade e à organização da carreira.