Prefeitura alerta para golpe do falso atendimento do Cras em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta quarta-feira (26) sobre o golpe envolvendo falsos atendimentos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), golpistas estariam se passando por representantes das unidades para obter dados pessoais e imagens dos moradores sob o pretexto de conceder benefícios.





A secretaria esclareceu que as equipes dos Cras não realizam esse tipo de abordagem e orientou os moradores a desconfiarem de pessoas que solicitem reconhecimento facial, senhas, códigos recebidos por SMS ou informações bancárias. Em caso de dúvida, a recomendação é procurar a unidade do Cras mais próxima ou entrar em contato diretamente com a Semdes.





Quem for vítima do golpe deve registrar um boletim de ocorrência. Caso informações bancárias tenham sido fornecidas aos criminosos, a orientação é também comunicar imediatamente a instituição financeira.