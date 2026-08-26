Não é vingança nem manha: 7 comportamentos dos gatos interpretados errados e que podem indicar questões de saúde

É verdade que muitos gatos gostam de momentos de tranquilidade e de ter espaços próprios. Porém, quando um animal que costumava interagir passa a se esconder com frequência ou a evitar sistematicamente pessoas e outros animais, é importante observar a mudança. O isolamento pode estar relacionado a medo, estresse ou desconforto físico. Gatos também podem esconder sinais de doença, e uma alteração repentina no comportamento merece atenção.