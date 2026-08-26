Suspeito de envolvimento em morte de homem carbonizado é preso no ES

Um homem suspeito de envolvimento na morte de Sílvio Soares Gomes, de 37 anos, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso nesta quarta-feira (26). O corpo da vítima foi encontrado carbonizado ao lado de uma moto, em 30 de junho, em uma zona rural do município.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria confessado participação no crime durante o cumprimento do mandado de prisão temporária. Ele será encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.





A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ecoporanga para esclarecer as circunstâncias do crime.