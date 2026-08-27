Eclipse lunar poderá ser observado gratuitamente na Ufes nesta quinta-feira (27)

Um eclipse lunar previsto para começar às 23h34 desta quinta-feira (27) poderá ser observado gratuitamente no Gaturamo Observatório Astronômico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória. A atividade será realizada desde que as condições meteorológicas permitam a visualização do fenômeno.





A observação deve seguir até as 2h52 de sexta-feira (28). O ápice do eclipse ocorrerá por volta de 1h13, quando mais de 90% da Lua ficará encoberta pela sombra da Terra e o satélite poderá adquirir um tom avermelhado.





Segundo o físico Messias Cevolani, coordenador do observatório, serão disponibilizados telescópios para acompanhar a fase de umbra, momento em que a parte mais escura da sombra terrestre se torna visível na superfície lunar. "Vamos acompanhar, com telescópios, apenas a fase de umbra, que é quando a sombra escura aparece de verdade. Não é preciso usar filtro nem óculos, pois o eclipse lunar é seguro a olho nu”, explicou.





A visualização, no entanto, dependerá das condições meteorológicas. Informações sobre a realização da atividade serão divulgadas no Instagram do Gaturamo Observatório Astronômico.