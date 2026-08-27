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Eclipse lunar poderá ser observado gratuitamente na Ufes nesta quinta-feira (27)

Fenômeno começa às 23h34 e terá ápice por volta de 1h13, quando mais de 90% da Lua ficará na sombra da Terra

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2026 às 21:00
Eclipse lunar previsto para começar às 23h34 desta quinta-feira (27) Reprodução

Um eclipse lunar previsto para começar às 23h34 desta quinta-feira (27) poderá ser observado gratuitamente no Gaturamo Observatório Astronômico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória. A atividade será realizada desde que as condições meteorológicas permitam a visualização do fenômeno.


A observação deve seguir até as 2h52 de sexta-feira (28). O ápice do eclipse ocorrerá por volta de 1h13, quando mais de 90% da Lua ficará encoberta pela sombra da Terra e o satélite poderá adquirir um tom avermelhado.


Segundo o físico Messias Cevolani, coordenador do observatório, serão disponibilizados telescópios para acompanhar a fase de umbra, momento em que a parte mais escura da sombra terrestre se torna visível na superfície lunar. "Vamos acompanhar, com telescópios, apenas a fase de umbra, que é quando a sombra escura aparece de verdade. Não é preciso usar filtro nem óculos, pois o eclipse lunar é seguro a olho nu”, explicou.


A visualização, no entanto, dependerá das condições meteorológicas. Informações sobre a realização da atividade serão divulgadas no Instagram do Gaturamo Observatório Astronômico.

Por que ocorre o eclipse lunar?

De acordo com Cevolani, eclipses lunares parciais são relativamente comuns e ocorrem, em geral, duas vezes por ano. O fenômeno acontece quando a Lua cheia cruza o plano da órbita terrestre e passa pela sombra projetada pela Terra.


Como a órbita da Lua tem inclinação de aproximadamente cinco graus em relação ao plano da órbita terrestre, na maioria das luas cheias o satélite passa acima ou abaixo do cone da sombra terrestre. Os pontos em que as órbitas se cruzam são chamados de nodos.


O Gaturamo Observatório Astronômico fica próximo à lagoa do campus de Goiabeiras da Ufes. A entrada para acompanhar o eclipse é gratuita.

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