Detento do semiaberto é morto em frente à Penitenciária Regional de Linhares

Um detento identificado como Ângelo Júnior Borges, de 30 anos, foi morto a tiros em frente à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), ele cumpria pena em regime semiaberto e seguia para o trabalho externo quando foi assassinado. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.





De acordo com a Sejus, um policial penal que estava nas proximidades presenciou o crime e tentou intervir. O autor, no entanto, conseguiu fugir em uma motocicleta preta, conduzida por outro homem que o aguardava nas proximidades.





Ainda segundo a secretaria, Ângelo tinha passagens anteriores por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.