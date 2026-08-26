Skincare masculino: rotina simples ajuda a manter a pele saudável e previne oleosidade, irritações e envelhecimento precoce

Os números refletem uma mudança que já pode ser observada na rotina dos consumidores. Umapesquisarealizada pela Opinion Box para o Grupo MedSystems revela que 41% dos homens brasileiros afirmam manter uma rotina de cuidados com a pele. O dado mostra que o skincare vem ganhando espaço como um hábito ligado à saúde, ao bem-estar e à prevenção, deixando de ser visto apenas como uma preocupação estética.