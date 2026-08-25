Por que motoristas recusam o bafômetro mesmo com punições?

Durante uma blitz, o motorista abordado pode aceitar fazer o teste do bafômetro ou se recusar a soprar o aparelho. A negativa, porém, não evita a multa de R$ 2.934,70 nem a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses. Se as penalidades administrativas são as mesmas aplicadas a quem dirige sob influência de álcool, por que tantos condutores ainda optam pela recusa?





Em Vitória, o número de motoristas que tomaram essa decisão cresceu neste ano. Até julho, a Guarda Civil Municipal registrou 1.155 recusas, quantidade superior às 1.119 contabilizadas durante todo o ano de 2025. Na comparação com os sete primeiros meses do ano passado, quando foram registrados 640 casos, o aumento foi de 80,5%, com 515 recusas a mais.





Segundo especialistas, uma das explicações está na diferença entre as consequências administrativas da recusa e a apuração de um eventual crime de embriaguez ao volante. Embora a negativa não afaste as penalidades previstas na legislação de trânsito, alguns motoristas podem acreditar que, sem a medição feita pelo bafômetro, será mais difícil comprovar criminalmente a influência de álcool. A recusa, no entanto, não impede que a alteração da capacidade psicomotora seja demonstrada por outros meios de prova.





"A lógica do motorista é justamente essa assimetria: administrativamente, a punição é idêntica, então ele nada perde ali; mas, criminalmente, ao não fornecer a prova mais direta e objetiva contra si mesmo, ele aposta em enfraquecer eventual ação penal", explicou Sandro Câmara, advogado especialista em Direito Público e de Trânsito e mestrando em Políticas Públicas.