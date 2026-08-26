Flamingos nascem rosa? Descubra 7 fatos curiosos sobre essas aves 

As pernas dos flamingos também guardam uma curiosidade anatômica. A articulação bastante visível no meio da perna e que muitas pessoas acreditam ser o joelho corresponde, na verdade, ao tornozelo da ave. Os joelhos ficam localizados mais acima, próximos ao corpo, e permanecem escondidos sob as penas. Isso acontece porque grande parte do que enxergamos como a perna doanimal corresponde a estruturas alongadas dos pés e membros inferiores. Na prática, é como se o flamingo passasse a maior parte do tempo apoiado nas pontas dos dedos.