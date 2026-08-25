Cidades do ES melhoram em governança, mas têm desafios climáticos, aponta ranking

“São dados que vão melhorar e já percebemos isso em um ano. As cidades conheceram a metodologia aplicada para esse ranking, no ano passado, e só com esse movimento houve municípios que não tinham Plano de Avaliação Climática e passaram a ter. Outros não divulgavam o trabalho realizado pela Defesa Civil e passaram a divulgar. O desafio maior é ajudar as prefeituras a encontrar as informações e saber como torná-las públicas. E, caso não tenham, buscar meios de atender e garantir os serviços”, explica Damiani.





Já para a melhoria no ranking da saúde, a diretora executiva da Transparência Capixaba avalia que o caminho também está na divulgação de informação, a exemplo dos serviços à população, como consulta de medicamentos e filas de espera para atendimento, mas sem esquecer da transparência nos dados financeiros e da participação popular. “Falta um pouco de zelo, por parte de algumas prefeituras, em adequar os dados para a avaliação, respeitando a necessidade da população”, afirma.