Abertas mais de 7 mil vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Estão abertas as inscrições para mais de 7.900 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos no Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial do Qualificar ES e distribuídas por 37 municípios do estado.





Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar na cidade onde o curso será realizado; e ser alfabetizado (saber ler e escrever).





As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro de 2026, no site secti.es.gov.br. Clique aqui para ler o edital.