AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Habilidade

Abertas mais de 7 mil vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar na cidade onde o curso será realizado; e ser alfabetizado

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 10:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2026 às 10:21
Curso de panificação estão entre as opções de qualificação
Curso de panificação estão entre as opções de qualificação Freepik

Estão abertas as inscrições para mais de 7.900 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos no Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial do Qualificar ES e distribuídas por 37 municípios do estado. 


Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar na cidade onde o curso será realizado; e ser alfabetizado (saber ler e escrever). 


As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro de 2026, no site secti.es.gov.br. Clique aqui para ler o edital. 

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico inscricao.secti.es.gov.br, preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line.


Cada participante poderá realizar apenas um cadastro por CPF, associado a um único endereço de e-mail.  Com o mesmo cadastro (CPF e e-mail), o candidato poderá realizar até duas inscrições, desde que sejam para cursos distintos e em turnos diferentes. 


A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site secti.es.gov.br no dia 23 de setembro de 2026. As aulas serão realizadas de 29 de setembro a 10 de dezembro de 2026. 

O aluno matriculado só terá direito ao certificado de conclusão caso obtenha a frequência mínima de 75% da carga horária. 


Para cada pessoa aprovada nos cursos dos eixos Estética (Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Barbeiro, Escova e Penteados, e Unha em Gel), Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer) e Produção Industrial (subárea Moda), será entregue, no dia da formatura, um Kit Empreendedor de acordo com a formação concluída.


Para os aprovados ao final dos cursos do eixo Produção Alimentícia (subárea Gastronomia), será entregue, no dia da formatura, um Kit Empreendedor por CPF. 


Os cursos são oferecidos pelo Qualificar ES da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os municípios

  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Apiacá

  • Aracruz

  • Atílio Vivácqua

  • Bom Jesus do Norte

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Castelo

  • Cariacica

  • Colatina

  • Divino São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Ecoporanga

  • Guarapari

  • Ibiraçu

  • Itapemirim

  • Jaguaré

  • Jerônimo Monteiro

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Mantenópolis

  • Marilândia

  • Mimoso do Sul

  • Montanha

  • Mucurici

  • Muqui

  • Nova Venécia

  • Pedro Canário

  • Pinheiros

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

Confira os cursos

  • Agente comunitário de saúde

  • Agente de combate às endemias

  • Almoxarife

  • Argiloterapia e revitalização facial

  • Artesanato sustentável

  • Assistente administrativo

  • Assistente de logística

  • Assistente de logística portuária

  • Assistente de secretaria escolar

  • Assistente de segurança do trabalho

  • Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde

  • Auxiliar de departamento financeiro

  • Auxiliar de farmácia de manipulação

  • Auxiliar de laboratório

  • Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

  • Balconista de farmácia

  • Barbeiro

  • Bola mania e pintura facial

  • Balonista designer

  • Bolos artísticos

  • Bolos e suas variações

  • Comandos elétricos

  • Comida de boteco

  • Comida de festa

  • Confeccionador de bolsas

  • Costura

  • Costura infantil

  • Cuidador de idosos

  • Cuidador de pessoa com deficiência

  • Cuidador infantil

  • Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

  • Doces para festas

  • Decoração de festas

  • Eletricista instalador predial de baixa tensão

  • Empreendedorismo: criando e gerenciando o seu negócio

  • Escovas e penteados

  • Gestão financeira de pequenas e médias empresas

  • Inglês básico

  • Inglês intermediário

  • Inclusão digital

  • Informática avançada

  • Informática básica

  • Informática e redes sociais

  • Informática intermediária

  • Macramê

  • Marketing digital

  • Marketing - divulgando o seu negócio

  • Massagem com ênfase em reflexologia

  • Massas italianas

  • Maquiagem

  • Moda casa

  • Panificação

  • Pizzaiolo

  • Porteiro

  • Preparação de buffet

  • Preparação de salgados

  • Recepcionista 

  • Socorrista nível básico

  • Tortas doces e salgadas

  • Unha em gel

  • Vendas no e-commerce e marketplace

  • Word e Excel

Leia Mais Sobre o Caso 

Senac-ES abre 260 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância

Mais de 800 vagas no ES em cursos on-line de qualificação profissional de graça

ES tem quase 6 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (24)

É impossível continuar no mercado sem estar ligado à tecnologia, diz Renata Ceribelli

Educares 2026 debate atenção, aprendizagem e futuro das profissões em Vitória

Intertítulo
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Qualificação Profissional Secti Empregos (ES) Mercado de trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Shopping Mestre Álvaro
Jovem é preso após atacar mulher em banheiro feminino de shopping na Serra
Fiuk diz que conseguiu novo emprego após relatar crise financeira
Fiuk diz que conseguiu novo emprego após relatar crise financeira: 'Precisando de dinheiro'
Ele atravessa o interior capixaba, passa pela área urbana e histórica de São Mateus e deságua no Oceano Atlântico em Conceição da Barra
Seca faz água do mar invadir Rio Cricaré e São Mateus pede economia de água

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados