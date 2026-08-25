Abertas mais de 7 mil vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Estão abertas as inscrições para mais de 7.900 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos no Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial do Qualificar ES e distribuídas por 37 municípios do estado.
Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar na cidade onde o curso será realizado; e ser alfabetizado (saber ler e escrever).
As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro de 2026, no site secti.es.gov.br. Clique aqui para ler o edital.
O candidato deverá acessar o endereço eletrônico inscricao.secti.es.gov.br, preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line.
Cada participante poderá realizar apenas um cadastro por CPF, associado a um único endereço de e-mail. Com o mesmo cadastro (CPF e e-mail), o candidato poderá realizar até duas inscrições, desde que sejam para cursos distintos e em turnos diferentes.
A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site secti.es.gov.br no dia 23 de setembro de 2026. As aulas serão realizadas de 29 de setembro a 10 de dezembro de 2026.
O aluno matriculado só terá direito ao certificado de conclusão caso obtenha a frequência mínima de 75% da carga horária.
Para cada pessoa aprovada nos cursos dos eixos Estética (Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Barbeiro, Escova e Penteados, e Unha em Gel), Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer) e Produção Industrial (subárea Moda), será entregue, no dia da formatura, um Kit Empreendedor de acordo com a formação concluída.
Para os aprovados ao final dos cursos do eixo Produção Alimentícia (subárea Gastronomia), será entregue, no dia da formatura, um Kit Empreendedor por CPF.
Os cursos são oferecidos pelo Qualificar ES da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Apiacá
Aracruz
Atílio Vivácqua
Bom Jesus do Norte
Cachoeiro de Itapemirim
Castelo
Cariacica
Colatina
Divino São Lourenço
Domingos Martins
Ecoporanga
Guarapari
Ibiraçu
Itapemirim
Jaguaré
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Mantenópolis
Marilândia
Mimoso do Sul
Montanha
Mucurici
Muqui
Nova Venécia
Pedro Canário
Pinheiros
Piúma
Presidente Kennedy
Serra
Vargem Alta
Viana
Vila Velha
Vitória
Agente comunitário de saúde
Agente de combate às endemias
Almoxarife
Argiloterapia e revitalização facial
Artesanato sustentável
Assistente administrativo
Assistente de logística
Assistente de logística portuária
Assistente de secretaria escolar
Assistente de segurança do trabalho
Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde
Auxiliar de departamento financeiro
Auxiliar de farmácia de manipulação
Auxiliar de laboratório
Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
Balconista de farmácia
Barbeiro
Bola mania e pintura facial
Balonista designer
Bolos artísticos
Bolos e suas variações
Comandos elétricos
Comida de boteco
Comida de festa
Confeccionador de bolsas
Costura
Costura infantil
Cuidador de idosos
Cuidador de pessoa com deficiência
Cuidador infantil
Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
Doces para festas
Decoração de festas
Eletricista instalador predial de baixa tensão
Empreendedorismo: criando e gerenciando o seu negócio
Escovas e penteados
Gestão financeira de pequenas e médias empresas
Inglês básico
Inglês intermediário
Inclusão digital
Informática avançada
Informática básica
Informática e redes sociais
Informática intermediária
Macramê
Marketing digital
Marketing - divulgando o seu negócio
Massagem com ênfase em reflexologia
Massas italianas
Maquiagem
Moda casa
Panificação
Pizzaiolo
Porteiro
Preparação de buffet
Preparação de salgados
Recepcionista
Socorrista nível básico
Tortas doces e salgadas
Unha em gel
Vendas no e-commerce e marketplace
Word e Excel
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